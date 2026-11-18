Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第949回
競技FPSに好適の23.8型フルHDゲーミング液晶ディスプレーがAmazonタイムセールで1万円台！
2026年11月18日 21時00分更新
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ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」が販売中だ。過去価格は2万1400円だが、タイムセールにより16％オフの1万7870円で購入できる（11月18日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。270Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、350cd/㎡の輝度、1000:1のコントラスト比、DisplayPort・HDMIのインターフェースなどが特徴だ。
270Hz・1msの23.8型フルHDモデルが16％オフ
ユーザーレビューを見ると、"価格以上のスペックを持ったディスプレー／大満足の高リフレッシュレート／23.8型だけど想像よりもデカイ"といった声が寄せられている。現時点では16％オフのセール価格で購入可能だ。フルHDの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人、2万円未満のモデルが欲しい人はチェックしてみては？
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