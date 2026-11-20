ロックスター・ゲームスは11月19日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』を、PlayStation 5とXbox Series X|S向けに全世界で発売した。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版（コード同梱、ディスクなし）／ダウンロード版が9800円、ダウンロード専売のアルティメット・エディションが1万2280円だ。

アメリカ、バイスシティ。 ジェイソンとルシアは、自分たちの人生には常に向かい風が吹いていることを自覚していた。 しかし、簡単にこなせると思われた仕事に失敗した二人は、 いつしかアメリカでどこよりも陽当たりのいい街の暗部で、 レオナイダ州全土に広がる裏社会の陰謀に巻き込まれていく。 この世界で生き抜くためには、これまで以上に互いを頼りにしなければならない。

公式トレーラー、スクリーンショット、アートワークなどは公式サイトを確認してほしい。

さらに、印刷可能な『グランド・セフト・オートVI』公式カバーアートポスターとレオナイダのマップ（このポスターの両面印刷の実物版は、まもなくロックスターストアにて取扱い予定）もダウンロードできる。

そして、ジャンルの枠を超えた世界で最も注目されているアーティストたちが勢ぞろいの、オリジナル34曲が詰まった『Grand Theft Auto VI: The Album』が19日の真夜中（アメリカ東部時間）に登場した。各種音楽配信サービスにて配信され、レコードとCDもgtavi-thealbum.comにて販売されている。

アスキーゲームでも本作の情報をまとめた記事を公開中なので、購入を迷っている人は、参考にチェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStarion®️5／Xbox Series X|S

発売日：発売中（2026年11月19日）

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版［コード同梱、ディスクなし］／ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5®️のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

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