いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第223回
24万円切りでRTX 5060 Ti＋32GB＋1TB SSD！ アークの6周年限定ゲーミングPC
2026年11月24日 17時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
6周年記念限定モデルや台数限定セールを展開
アークでは現在、「arkhive 6周年記念 感謝祭」を開催中。ゲーミングPCを中心に6周年記念限定モデルを販売するほか、通常モデルも最大6万6600円引きの台数限定セールを実施している。
対象のGeForce RTX 5090搭載モデルでは、先着合計30台までメモリを無料で2倍にアップグレード。このほか、3年間延長保証の加入金割引や、対象PC購入者への先着100名限定プレゼントなども用意している。
キャンペーン期間は12月1日23時59分まで。対象モデルは期間中に予告なく入れ替わる場合がある。
RTX 5060 Ti＋32GBメモリ搭載モデルが23万9666円
arkhive Gaming Limited GL-A7G56M
239,666円
CPUにはRyzen 7 5700X、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Ti 8GBを採用。32GBメモリと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを標準搭載する。
PCケースには容量26.3Lのコンパクトな「Lian-Li A3-mATX WD White」を採用。Wi-Fi 6E対応マザーボードや650Wの80PLUS BRONZE認証電源を備え、BTOカスタマイズにも対応している。
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