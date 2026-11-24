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6周年記念限定モデルや台数限定セールを展開

アークでは現在、「arkhive 6周年記念 感謝祭」を開催中。ゲーミングPCを中心に6周年記念限定モデルを販売するほか、通常モデルも最大6万6600円引きの台数限定セールを実施している。

対象のGeForce RTX 5090搭載モデルでは、先着合計30台までメモリを無料で2倍にアップグレード。このほか、3年間延長保証の加入金割引や、対象PC購入者への先着100名限定プレゼントなども用意している。

キャンペーン期間は12月1日23時59分まで。対象モデルは期間中に予告なく入れ替わる場合がある。

RTX 5060 Ti＋32GBメモリ搭載モデルが23万9666円

arkhive Gaming Limited GL-A7G56M

239,666円

CPUにはRyzen 7 5700X、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Ti 8GBを採用。32GBメモリと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを標準搭載する。

PCケースには容量26.3Lのコンパクトな「Lian-Li A3-mATX WD White」を採用。Wi-Fi 6E対応マザーボードや650Wの80PLUS BRONZE認証電源を備え、BTOカスタマイズにも対応している。