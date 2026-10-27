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Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第8回

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Editionをチェック！

ビジネスモバイルPCはスペックもモバイル性もデザインも妥協したくない人へ。特別なLenovo Yoga Slim 7をどうぞ

2026年10月27日 18時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Editionをチェック！　※画像をタップすると別ページへジャンプします

ハイクオリティー・モバイルノートPCの買い時は今！

　みなさんが日常生活やビジネスシーンで扱うノートPCに求めるモノはなんでしょう？　「OfficeアプリとAIサービスが快適に使えるだけのスペック」「モバイルを意識したサイズ感」「キーボードなど入力機器の使い勝手」。それらに加えて「デザイン」も良ければ言うことない……といったところでしょうか。

　とは言え、そのすべてを満たすモデルを見つけるのは難しいもの。仮にお目当てを探し当てたとしても、今度は価格に二の足を踏んでしまいがち。

　ところが今回オススメするモデルは、私たちの要求を満たしつつ、運良くハロウィンセールで値引き中なのです（10月29日まで）。「スペックも可搬性もデザインも妥協したくない！」そんな欲張りさんにピッタリのレノボ「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をさっそくチェックしていきましょう！

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

Core Ultra搭載で1kg切り、22時間動画再生も！

　スペック、モバイル性、デザイン。どれも諦めないモバイルノートPCが「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」です。Copilot+ PCで、標準構成ではCPUがIntel Core Ultra 5 325（ビデオカードはCPU内蔵）＋メモリー16GB＋512GB SSDという組み合わせ。

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　Officeアプリや生成AIサービスの操作に支障はなく、かと言ってゲーミングノート級の過度なスペックでもないので価格が跳ね上がることもない、“ちょうど良い湯加減”というものをよくわかっている構成で好感がもてますね。

　また、良好なパフォーマンスも持続しなければ意味がありません。「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」は、75Whの高密度バッテリーを採用しており、動画再生時で約22.8時間、アイドル時は約24.8時間ものバッテリー駆動時間を確保。出先でも慌てず集中して作業できますね。

薄型軽量ボディーにビジネスシーンでも使いやすいスぺックとデザインを併せ持った“ちょうど良い”モバイルノートPC、それが「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」です

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition
製品番号：83QK00ACJP
ハロウィンセール限定価格 (10/29まで)：21万9800円 (税込・送料無料)

【OS】Windows 11 Home 64bit
【CPU】Core Ultra 5 325（NPU:最大47TOPS）
【GPU】インテル グラフィックス（CPU内蔵）
【メモリー】16GB（LPDDR5x）
【ストレージ】512GB（PCIe NVMe/M.2）
【バッテリー駆動時間】動画再生時 約22.8時間、アイドル時 約24.8時間
【無線】Wi-Fi 7＆Bluetooth 5.4対応
【筐体色】シーシェル
【サイズ】約幅312.6×奥行213.8×高さ13.9（最薄部）mm／約975g
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヵ月版）/Office Home＆Business 2024 オプション付

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

耐久性を損なわない「1kg切り」の超軽量設計

　「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」の最大の特長は、重さを含むサイズ感でしょう。オフィス作業に問題ないスペックをおよそ幅312.6×奥行213.8×高さ（最薄部）13.9mmのスリムボディーに収めたうえ、約975gと1kg切りを達成しているのはお見事。

　マグネシウム・アルミニウム合金製の筐体で耐久性を損なわず軽量化を実現したこと、冷却のための熱モジュールにグラフェン・アルミニウム合金とダイヤモンド銅を採用して熱モジュールを30％軽量化できたことが大きな要因とのこと。

　さらに本体はアメリカ国防総省が定める軍事規格「MIL-STD 810H」に準拠した仕上がりで、日々のハードな使用にも耐えうる耐久性も兼ね備えているようです。言うなれば“軽くて丈夫！”を地で行くモデルというわけですね。

筐体はマグネシウム・アルミニウム合金製。熱モジュールは導電性・効率性に優れたグラフェン・アルミニウム合金とダイヤモンド銅を採用。また、本体表面には特別なYogaコーティングが施されており、耐摩耗性は通常の3倍とのこと

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

画質鮮やかで薄型軽量が持ち味の有機ELディスプレー搭載

　前述した1Kg切りにも貢献していると思われるのが、14型OLEDディスプレー。映し出す絵の美しさばかりが語られがちですが、液晶よりも薄型軽量に製造できることも立派なメリットの1つ。解像度は2880×1800、いわゆる2.8Kで、アスペクト比は16：10。縦に若干長いので書類仕事もスムーズにこなせます。

　もちろん日常生活では、鮮やかで黒が沈む有機ELならではの画質が動画配信サービスを楽しむ際などに役立つでしょう。“仕事にも日常生活にも”というユーザーにふさわしいモデルです。

黒の表現に優れたOLEDは、動画鑑賞にもピッタリ！

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

Thunderbolt 4ポート×3基の先進的インターフェースも◎

　「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」のスペック的な長所は“良い塩梅の構成”だけではありません。アクセス良好な筐体側面に、Type-C/USB PD/DP Alt Modeの各機能を有するThunderbolt 4ポートを3基備える先進的インターフェースも魅力。なお側面には、電源ボタンと電子式プライバシーシャッターも搭載されています。

　挿し込み口はUSB Type-Cと同じ規格ですので、さまざまな周辺機器を利用できますし、自宅やオフィスではドッキングステーションなどとつなげて一気に利便性を高めることも可能です。

　また、通信機能としてWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応しています。

インターフェース一覧

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

10月29日(木)までハロウィンセールで1万6700円オフ！

　「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」は、「作業を滞らせないスペックなのは当然として、社会人としては可能な限りスタイリッシュなモデルを持ち歩きたいよね！」という、誰もが漠然と思うニーズにしっかりとした構成で応えた一台と言えます。

　言い忘れましたが、本体色はシーシェル。清潔感のあるグレイッシュなカラーで、オフィスでも自室でも悪目立ちしないのがうれしいところ。

　標準価格23万6500円のところ、2026年10月29日(木)までハロウィンセールで21万9800円とお求めやすくなっています。ハイクオリティーなモバイルノートPCをお探しの方はぜひ！

「Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をチェック！
 

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