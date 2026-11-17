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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JMI」が販売中だ。過去価格は33万5125円だが、タイムセールにより14％オフの28万9800円で購入できる（11月17日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、MIL規格に準拠した堅牢性、PC内部を広く冷却するヒートシンク、PD対応のUSB 3.2 Type-Cポートも特徴だ。

RTX 5060・メモリー32GB・SSD 1TBのモデルが30万円切り

ユーザーレビューを見ると、"インターフェースが豊富なので仕事で助かる／出張用にちょうどいい／音が静か"といった声が寄せられている。現時点では14％オフのセール価格で販売中だ。30万円未満の予算に合うゲーミングノートPCを探している人にオススメできる。