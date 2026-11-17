Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第940回
Switch 2対応の充電ドック付ゲームコントローラーが15％オフ！ TMR＆1000Hzで性能も◎
2026年11月17日 19時15分更新
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EasySMXのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、EasySMXのゲームコントローラー「D10」が販売中だ。参考価格は8999円だが、タイムセールにより15％オフの7649円で購入できる（11月17日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、Androidなどに対応するワイヤレスコントローラー。2.4GHzワイヤレス・有線・Bluetoothの3モード接続のほか、TMRジョイスティック、1000Hzポーリングレート、ジャイロセンサー、ダイナミックRGBバックライト、充電ドックなどが特徴だ。
充電ドック付きのゲームコントローラーが15％オフ！
ユーザーレビューを見ると、"ガチゲーマーの要求に応えられる性能／これ買って正解／ドックに置くだけで簡単に充電できる"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で販売中だ。幅広いプラットフォームに対応するコントローラーが欲しい人は、本製品を早めにチェックしてみては？
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