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EasySMXのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、EasySMXのゲームコントローラー「D10」が販売中だ。参考価格は8999円だが、タイムセールにより15％オフの7649円で購入できる（11月17日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、Androidなどに対応するワイヤレスコントローラー。2.4GHzワイヤレス・有線・Bluetoothの3モード接続のほか、TMRジョイスティック、1000Hzポーリングレート、ジャイロセンサー、ダイナミックRGBバックライト、充電ドックなどが特徴だ。

充電ドック付きのゲームコントローラーが15％オフ！

ユーザーレビューを見ると、"ガチゲーマーの要求に応えられる性能／これ買って正解／ドックに置くだけで簡単に充電できる"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で販売中だ。幅広いプラットフォームに対応するコントローラーが欲しい人は、本製品を早めにチェックしてみては？