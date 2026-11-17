Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第938回
安心を求めるなら純正品が一番。DualSenseワイヤレスコントローラーの充電スタンドが18％オフ
2026年11月17日 12時00分更新
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【純正品】DualSense 充電スタンドをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「【純正品】DualSense 充電スタンド」が販売中だ。参考価格は3980円だが、執筆時点では18％オフの3253円で購入できる（11月16日時点）。
本製品は、DualSenseワイヤレスコントローラーを最大2台まで同時に充電できるスタンド。コントローラーを台に載せるだけで簡単に充電できる。
純正の充電スタンドが18％オフ
ユーザーレビューを見ると、"コンセントの電源から充電できる／やはり純正品が良い／置くだけで充電できて便利"といった声が寄せられている。現時点では18％オフのセール価格で購入可能だ。DualSenseワイヤレスコントローラーを置くだけで充電できるスタンドが欲しい人、純正にこだわりたい人にオススメだ。
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