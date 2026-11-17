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TERRAの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、TERRAの23.8型ゲーミングディスプレー「TERRA LCD/LED 2441W」が販売中だ。価格は9999円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。144Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、1500:1のコントラスト比、カバー率116％のsRGB、HDMI・VGAのインターフェースなどが特徴だ。

1万円切りなのに144Hz・1msってオトクすぎない？

ユーザーレビューを見ると、"値段以上の製品／コスパ良し／PS5は120fps出る"といった声が寄せられている。1万円を切る価格帯ながら、144Hz・1msのスペックを持つ本製品。高リフレッシュレートのディスプレーを急ぎで購入したい人、サブ用ディスプレーが欲しい人、ゲーミングディスプレーを触ってみたい人にオススメだ。