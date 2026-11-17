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Acerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR632」が販売中だ。参考価格は9999円だが、タイムセールにより24％オフの7599円で購入できる（11月16日時点）。

本製品は、2.4GHzワイヤレスUSB・USB Type-C・Bluetooth・3.5mm有線接続に対応するゲーミングヘッドセット。約20msの低遅延ワイヤレス技術、-42dBのノイズキャンセリングマイク、50mm大口径ドライバーなどが特徴だ。

4WAY接続のゲーミングヘッドセットが24％オフ

ユーザーレビューを見ると、"付け心地がよい／よく聴こえるし耳の痛みもなく快適／ゲームやリモートに快適"といった声が寄せられている。現時点では24％オフのセール価格で購入可能だ。有線・無線に対応するゲーミングヘッドセットが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。