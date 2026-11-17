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エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「TK-GK20TBK」が販売中だ。過去価格は5990円だが、タイムセールにより10％オフの5390円で購入できる（11月16日時点）。

本製品は、5000万回の高耐久メカニカルスイッチを採用した有線ゲーミングキーボード。打ち込んでも指がずれないキートップ、左手親指での操作に最適化されたアシンメトリー形状、静音性と押し心地を両立させた茶軸などが特徴だ。

光らないテンキーレスゲーミングキーボードが10％オフ

ユーザーレビューを見ると、"抵抗も絶妙で心地よくタイピングできる／低価格で必要十分な性能／光らないので仕事場でも問題なく使える"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。発光しないテンキーレスゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみては？