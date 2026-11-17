Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第935回
ゲームも仕事もコンパクトにいこうぜ エレコムの"光らない"テンキーレスゲーミングキーボードが10％オフ！
2026年11月17日 09時00分更新
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エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「TK-GK20TBK」が販売中だ。過去価格は5990円だが、タイムセールにより10％オフの5390円で購入できる（11月16日時点）。
本製品は、5000万回の高耐久メカニカルスイッチを採用した有線ゲーミングキーボード。打ち込んでも指がずれないキートップ、左手親指での操作に最適化されたアシンメトリー形状、静音性と押し心地を両立させた茶軸などが特徴だ。
光らないテンキーレスゲーミングキーボードが10％オフ
ユーザーレビューを見ると、"抵抗も絶妙で心地よくタイピングできる／低価格で必要十分な性能／光らないので仕事場でも問題なく使える"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。発光しないテンキーレスゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみては？
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