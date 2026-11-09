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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第364回

「ニューバランス996」が雨の日も履ける！ GORE-TEX搭載の防水スニーカーが頼もしすぎる

2026年11月09日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonでニューバランスの「CM996X」をチェック！
 

ゴアテックス初搭載の細身シューズ
「CM996X」

　ニューバランスの「CM996X」は、雨に強い防水スニーカーです。Amazon.co.jpでは、2万2000円などで販売されています（11月9日現在）。

　このシューズは、ニューバランスの定番「996」のオリジナルシルエットにGORE-TEXを初搭載した防水スニーカーです。優れた防水透湿性により、雨天時でも靴内をドライに維持します。

　洗練された細身デザインを踏襲しつつ、クッション性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールで快適な履き心地を提供。天候を気にせず幅広いスタイルに合わせられるユニセックス仕様の万能な一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「CM996X」の特徴

優れた防水透湿性を持つGORE-TEXを初搭載

　高い防水性能と透湿性を備えたGORE-TEXを採用。悪天候や雨の日の外出でも水の侵入を防ぎ、靴内をドライに保ちます。

1988年登場の「996」オリジナルの細身シルエット

　996特有のスタイリッシュな細身フォルムを再現。雨用シューズにありがちな野暮ったさがなく、普段着にも自然に馴染みます。

C-CAP搭載のミッドソールによる快適なクッション性

　衝撃吸収性に優れたC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールを採用し、長時間の歩行でも疲れにくい履き心地です。

Amazonでニューバランスの「CM996X」をチェック！
 

まとめ：ニューバランスにゴアテックス！

　おすすめしたいのは、「ニューバランスの靴が好きな人」です。「996」モデル初のゴアテックス素材を採用したシューズで、雨の日でも靴内を快適に保ちます。

　軽くて履きやすいと評判で、防水もしっかり実用レベル。履き心地は従来のモデルと異なるので、晴れの日用と雨の日用で使い分けるといいでしょう。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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[ニューバランス] CM996XAB D 270

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