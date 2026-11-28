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mouse A4は、マウスコンピューターが販売するノートパソコン。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、参考価格12万6800円のところ9万9800円（21％オフ）で販売されています（11月28日現在）。

本製品は、約1.34kgの軽量ボディーに14型フルHD液晶を搭載したモバイルノートPCです。CPUにAMD Ryzen 5 7430U、16GBメモリー、500GB NVMe SSDを備え、動画視聴からビジネスまで快適にこなせます。

Wi-Fi 6Eや画面出力対応Type-C、HDMIなどインターフェースも充実。国内生産ならではの3年間センドバック修理保証と24時間365日電話サポート付きで安心です。

日常作業を扱いやすいスペック

Ryzen 5 7430Uや16GBメモリ、500GB SSDを備え、テレワークや動画視聴などの日常作業を扱いやすい構成です。

重さ約1.34kgと軽量で持ち運びに便利

約1.34kgの14型ノングレア液晶に加え、Wi-Fi 6Eや有線LAN、HDMIやUSB Type-Cなどを備えています。

充実の保証と24時間365日の電話サポート

3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートが付帯しており、購入後も相談しやすい体制です。

まとめ：安心の国産ノートPC

おすすめしたいのは、「ノートPCに安心感」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。国内生産と修理保証、24時間365日サポート対応など、ユーザーをずっと安心させてくれる保証が素晴らしい。

コンパクトな14型で持ち運びがしやすいため、どこでも使えるのが魅力。10万円切りとコスパにも優れているので、この機会に購入を検討してみては。