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「リントフリーマイクロファイバーホコリ取り」は、MR.SIGAが販売するクリーニング用ダスターです。現在ブラックフライデー先行セールで、参考価格2499円のところを1799円（28％オフ）で販売してます（11月28日現在）。

ふわふわのマイクロファイバーカバーを備えた家庭掃除用グッズです。ホコリを吸着しやすいカバーや滑りにくいハンドルを採用し、カバーを外して洗濯することもできます。

広い面積をサッと拭えるほか、狭いところにも届く使い勝手の良さがポイント。家具やブラインド、照明器具、PC周辺などの日々の掃除に活躍するアイテムです。

広い面積を拭いやすく、ホコリを吸着しやすい構造

マイクロファイバーカバーで広い範囲を拭いやすく、家具やブラインドなどのホコリを吸着して掃除できます。

カバーを外して洗え、交換用ヘッドにも対応

ハンドルからカバーを外して洗濯機で洗えるほか、別売の交換用ヘッドにも対応し、繰り返し使いやすいです。

滑りにくいハンドルで持ちやすく、曲げても使える

滑りにくいハンドルを採用し、手のひらに馴染みやすく、部屋のさまざまな場所の掃除に活用できます。

まとめ：一家に一台ならぬ、一部屋に一個欲しい！

おすすめしたいのは、「お手軽な掃除グッズ」を求めている人です。PCデスク周りや機器の隙間、冷蔵庫の上など、日常的にホコリがたまりやすい部分をササッとお掃除できます。

洗濯機で洗えて繰り返し使えますし、お値段も今なら1799円とお手頃なもの。各部屋に配置すれば、気になった瞬間にお掃除するクセがついてキレイなお部屋をキープできます。

年末の大掃除シーズンが迫るいまこそ、ぜひセール中のうちに必要なだけ買っておいてはいかがでしょうか。