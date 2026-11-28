※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple Watch Series 12は、Appleの販売する最新のスマートウォッチ。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、参考価格8万800円のところを7万円で販売しています（11月28日現在）。

本製品は、S11チップや常時表示Retinaディスプレイを搭載したスマートウォッチの最新モデル。

心拍数やHRV、睡眠や準備度などの健康・フィットネス計測に加え、転倒・衝突事故検出や50m耐水、最大24時間のバッテリー駆動と高速充電に対応しています。日々の体調管理やワークアウトをサポートします。

常時表示OLEDディスプレー搭載で視認性をアップ

S11チップやLTPO3常時表示Retinaディスプレーを備え、見やすい表示と快適な操作性を実現しています。

心拍数・睡眠・準備度など健康と運動を記録

心拍数やHRV、睡眠スコア、準備度などの計測や各種ワークアウトに対応し、日々の体調管理に役立ちます。

転倒や衝突事故を自動検知する安心の安全サポート

50m耐水や転倒・衝突事故検出、最大24時間駆動と高速充電を備え、日常のさまざまなシーンで使いやすいです。

まとめ：15分の充電で最大12時間使える！

おすすめしたいのは、「常に装着して健康管理を行いたい人」です。わずか15分間の充電で最大12時間使えるため、ほぼ1日中装着し続けられます。

GPSモデルのためiPhoneと連携すれば通知や電子決済などの機能も使用可能。ディスプレーも大きく見やすいので、日常的に使いやすい一品です。キリ良く7万円と値下げされている今こそ、手を出してみてはいかがでしょうか。