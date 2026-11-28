Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第415回
最新Apple Watchが7万円で買える！ 見やすい表示と高速充電に対応【Amazonブラックフライデー先行セール】
2026年11月28日 19時00分更新
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日々の体調管理をサポート！
「Apple Watch Series 12」
Apple Watch Series 12は、Appleの販売する最新のスマートウォッチ。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、参考価格8万800円のところを7万円で販売しています（11月28日現在）。
本製品は、S11チップや常時表示Retinaディスプレイを搭載したスマートウォッチの最新モデル。
心拍数やHRV、睡眠や準備度などの健康・フィットネス計測に加え、転倒・衝突事故検出や50m耐水、最大24時間のバッテリー駆動と高速充電に対応しています。日々の体調管理やワークアウトをサポートします。
「Apple Watch Series 12」の特徴
常時表示OLEDディスプレー搭載で視認性をアップ
S11チップやLTPO3常時表示Retinaディスプレーを備え、見やすい表示と快適な操作性を実現しています。
心拍数・睡眠・準備度など健康と運動を記録
心拍数やHRV、睡眠スコア、準備度などの計測や各種ワークアウトに対応し、日々の体調管理に役立ちます。
転倒や衝突事故を自動検知する安心の安全サポート
50m耐水や転倒・衝突事故検出、最大24時間駆動と高速充電を備え、日常のさまざまなシーンで使いやすいです。
まとめ：15分の充電で最大12時間使える！
おすすめしたいのは、「常に装着して健康管理を行いたい人」です。わずか15分間の充電で最大12時間使えるため、ほぼ1日中装着し続けられます。
GPSモデルのためiPhoneと連携すれば通知や電子決済などの機能も使用可能。ディスプレーも大きく見やすいので、日常的に使いやすい一品です。キリ良く7万円と値下げされている今こそ、手を出してみてはいかがでしょうか。
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