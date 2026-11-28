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ASUS TUF Gaming F16は、高い堅牢さがウリのゲーミングノートPC。ブラックフライデー先行セールの対象で、過去価格23万9800円のところ21万6800円（10％オフ）で販売されています（11月28日現在）。過去価格から2万3000円安いです。

「TUF Gaming」シリーズは、衝撃や振動、高温低温などの過酷な状況下でも使えるよう設計された頑丈なゲーミングノートPC。通勤通学の持ち運びでも安心できます。

スペックはCore i7-14650HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、16GBメモリーや512GB SSD、144Hz対応の16型ディスプレー、RGBイルミネートキーボードを備えます。ゲームプレイから動画編集まで幅広く対応できる1台です。

ハイパフォーマンスなスペック

Core i7-14650HXとRTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリーを備え、ゲームやクリエイティブ作業に対応します。

16型ディスプレーとRGBキーボード

144Hz駆動の16型液晶やRGBイルミネートキーボード、Wi-Fi 6Eを備え、快適な操作や表示を行えます。

MIL規格準拠の堅牢性と冷却システムを採用

MIL-STD 810H準拠の筐体や冷却システム、各種ポートを備え、日常のさまざまなシーンで使いやすいです。

まとめ：動画もゲームもおまかせな一台

おすすめしたいのは、「性能と頑丈さを両立させたい人」です。16型の見やすい画面、AAAゲームも存分に楽しめるCPU／GPU構成、そして厳しいテストをクリアした抜群の堅牢性でその需要に応えます。

ハイエンドPCまでは手が出せずとも、十分快適にゲームを遊びたいのであれば現実的な選択肢。PCゲーム、動画視聴、作業用マシンを1台にまとめられる、デスクトップ級のノートPCです。いまならセールで10％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。