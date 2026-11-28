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「V12 Detect Slim Absolute」は、ダイソンが販売するコードレス掃除機です。現在ブラックフライデー先行セールで、参考価格11万5500円のところを5万9900円（48％オフ）と大幅割引で販売しています（11月28日現在）。

光でホコリを照らし出すクリーナーヘッドや液晶ディスプレーを備えたコードレススティック掃除機がセールに登場。最長60分の運転時間や吸引力自動調整、毛絡み防止ツールなどを備え、床掃除から布団や隙間の掃除まで幅広く対応します。

液晶画面で吸引結果や残り運転時間を確認しながら効率よく掃除できる一品。集めたゴミやホコリに触れずゴミ箱へ捨てられる仕組みも搭載しており、お掃除する人のストレスに寄り添う家電と言えるでしょう。

光でホコリを照らし、吸引力を自動調整

光でホコリを浮かび上がらせるヘッドやピエゾセンサーによる吸引力自動調整を備え、効率よく掃除できます。

液晶画面でゴミの計測や残り時間を確認

吸引したゴミの分類や秒単位の残り運転時間などを液晶に表示し、運転状況を確認しながら掃除を進められます。

最長60分駆動と毛絡み防止ツールに対応

最長60分の運転時間や毛絡み防止ツール、各種アタッチメントを備え、部屋や用途に合わせて使いやすいです。

まとめ：吸引力が段違い！

おすすめしたいのは、「高性能なコードレス掃除機」を求めている人です。本製品は現在販売するモデルの中で最もパワフルな1台。高性能LEDと吸引力で、床はもちろんカーペットや絨毯、畳のゴミまで根こそぎ取り除きます。

ゴミ捨てもワンタッチで簡単ですし、フィルターのお掃除は水洗い可とお手軽。ブラックフライデー先行セールで【48％オフ】とお買い得なこの機会にぜひ購入し、部屋をキレイに掃除しましょう。