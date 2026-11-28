Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第418回
コードが絡まないって最高！ AnkerのUSB-Cケーブル「PowerLine III Flow」2本セットが2490円【Amazonブラックフライデー先行セール】
2026年11月28日 19時45分更新
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絡みにくい、しなやかなシリコン素材を採用
「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット」
「PowerLine III Flow」は、Ankerが販売する充電用USB-Cケーブルです。現在ブラックフライデー先行セールで、参考価格2990円のところを2490円（17％オフ）で販売してます（11月28日現在）。1ヵ月で2000点以上購入されている人気製品です。
本製品は、最大240W出力と約1.8mの長さを備えたUSB-C & USB-Cケーブル2本セット。シリコン素材と3層構造により絡みにくくやわらかな手触りを実現しているのが特徴です。
約2万5000回の折り曲げに耐える耐久性や結束バンドも備えており、スマホやタブレット、ノートPCなどの充電に幅広く活用できます。
「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット」の特徴
シリコン素材と3層構造で絡みにくくやわらかい
シリコン素材を採用した3層構造で絡みにくく、バッグへの出し入れや持ち運びでも扱いやすいです。
高出力と耐久性を兼ね備える
最大240Wの高出力や約2万5000回の折り曲げに耐える設計で、スマホからノートPCまで充電しやすいです。
余裕のある約1.8mの2本セットと結束バンド付き
約1.8mのケーブル2本とシリコン製結束バンドが付属し、コンセントから離れた場所や整理にも便利です。
まとめ：充電ケーブルはコレで決まり！
おすすめしたいのは、「ケーブルが絡まって困ったことがある人」です。モバイルバッテリーやノートPCを持ち運ぶことが増えた昨今、充電ケーブルをカバンから出したら捻じれて絡まってた経験、ありませんか？
本製品は変なクセが付きにくい素材を使っているため、持ち運びに向いています。充電速度も高出力240Wで申し分なし。映像出力には対応していませんが、データ転送には使えます。
iPadやMacbook、スマホやタブレットも充電できる一品。今ならブラックフライデー先行セールで17％オフなので、1セットだけでもお試しで買ってみてはいかがでしょうか。
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