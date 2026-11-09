軽くて温かい！ノースフェイスの万能フリース「マウンテンバーサマイクロジャケット」

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「マウンテンバーサマイクロジャケット」は、ザ・ノース・フェイスが販売するフリースジャケットです。Amazon.co.jpでは、Lサイズのブラックが1万1513円（22％オフ）などで販売され、売れています（11月9日現在）。

本製品は、リサイクルポリエステルを使用した軽量かつ保温性の高いマイクロフリースジャケットです。肩と襟部分にナイロン生地を補強配置し、バックパックのハーネスによる摩耗を軽減。ブランド定番の肩切り替えデザインに、両サイドのファスナー付きポケットやパイピング仕様を備えています。

登山やハイキング、キャンプから日常使いまで幅広く活躍し、アウターとしても中間着としても快適に着用できる万能な1着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

リサイクル素材による軽量で温かなマイクロフリース

環境に配慮したポリエステルフリースを採用。軽やかな着心地と確かな保温性を兼ね備え、快適な温もりを提供します。

ショルダーハーネスの干渉を抑える肩部分の布帛補強

肩から襟にかけて耐久性に優れたナイロン生地を配置。リュックを背負った際の擦れや摩耗を抑える工夫が施されています。

重ね着にも便利で様々なアクティビティに対応

スリムなデザインでアウターだけでなくインナーとしても優秀。秋口の羽織りから冬のレイヤリングまで幅広く重宝します。

まとめ：軽くて温かい万能フリース

おすすめしたいのは、「冬向けのフリースジャケット」を探している人です。マイクロフリースのため、とても軽くて確かな保温性を兼ね備えています。

登山などのアウトドアから、ちょっと気楽なお買い物まで。インナーでもアウターでも幅広く着こなせる一着です。ぜひセール中のこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。