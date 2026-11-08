バター×さつまいもが最高そう！ ペッパーランチに冬のご褒美ステーキ

ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグでは、「リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～」を11月19日から期間限定で販売します。
リブステーキにバターとさつまいもを添えて
「年末年始のご褒美」をテーマにした期間限定メニューが登場します。
▲リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～
120g 1480円 ／ 180g 1970円 ／ 240g 2380円
「リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～」は、適度にサシが入ったリブステーキに、国産さつまいもを添えた一皿。赤身の旨みと脂身の甘み、柔らかな食感が楽しめるといいます。
付け合わせのさつまいもにはバターをトッピング。じゅわっと溶けたバターがさつまいもの甘みを引き立て、甘じょっぱい味わいを楽しめるそうです。
なお、テイクアウト・デリバリーは対象外です。
お肉だけじゃない！ バターとお芋も気になる
個人的に、気になるのは付け合わせのさつまいも！
ペッパーランチといえばアツアツの鉄板。とろけるバターを絡めた甘じょっぱいさつまいも、これはお肉と一緒に楽しみたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年11月19日
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります