バター×さつまいもが最高そう！ ペッパーランチに冬のご褒美ステーキ

ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグでは、「リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～」を11月19日から期間限定で販売します。

リブステーキにバターとさつまいもを添えて

「年末年始のご褒美」をテーマにした期間限定メニューが登場します。

▲リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～

120g 1480円 ／ 180g 1970円 ／ 240g 2380円

「リブステーキ ～とろけるバターと国産さつまいも～」は、適度にサシが入ったリブステーキに、国産さつまいもを添えた一皿。赤身の旨みと脂身の甘み、柔らかな食感が楽しめるといいます。



付け合わせのさつまいもにはバターをトッピング。じゅわっと溶けたバターがさつまいもの甘みを引き立て、甘じょっぱい味わいを楽しめるそうです。



なお、テイクアウト・デリバリーは対象外です。

お肉だけじゃない！ バターとお芋も気になる

個人的に、気になるのは付け合わせのさつまいも！



ペッパーランチといえばアツアツの鉄板。とろけるバターを絡めた甘じょっぱいさつまいも、これはお肉と一緒に楽しみたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年11月19日