Amazonセール情報大紹介！ 第2456回
レッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場
2026年11月09日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】パナソニック ノートPC「Let's note CF-SC6ADTCR」をチェック！
パナソニックのノートPC「Let's note CF-SC6ADTCR」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格294,800円から22％オフの229,800円で販売中。
ビジネスノートとしておなじみのレッツノート。その魅力は、軽量で持ち運びやすいだけではない。バッテリーが劣化しても交換できるのも、長く使ううえではうれしいポイントだ。今回セール対象となった「Let's note CF-SC6ADTCR」は、約919gの軽量ボディーにネジ式のバッテリー脱着構造を採用。持ち歩くときだけでなく、使い続けることにも目を向けた1台だ。
①ネジ式で交換できるバッテリーと長時間駆動
バッテリーパックにはネジ式の新脱着構造を採用し、交換に対応する。バッテリー駆動時間は動画再生時で約12.7時間、アイドル時で約34.6時間。
②Core Ultra 5と独自の冷却制御技術
CPUにはCore Ultra 5 225Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載。NPUやCopilotキーも備える。独自の「Maxperformer」は、冷却ファンユニット、放熱設計、電力制御のチューニングを組み合わせた技術だ。
③豊富な接続端子に顔認証と指紋認証も搭載
Thunderbolt 4を2基、HDMIと有線LANを装備し、USBポートは合計4基。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。顔認証対応カメラとタッチ式指紋センサーのほか、バックライト付きキーボード、ホイールパッドを備える。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】12.4型（1920×1280ドット）
【OS】Windows 11 Pro
【重量】約919g
【バッテリー駆動時間】動画再生時約12.7時間／アイドル時約34.6時間
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