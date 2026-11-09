レッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場

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【Amazonスマイル Sale】パナソニック ノートPC「Let's note CF-SC6ADTCR」をチェック！

パナソニックのノートPC「Let's note CF-SC6ADTCR」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格294,800円から22％オフの229,800円で販売中。

ビジネスノートとしておなじみのレッツノート。その魅力は、軽量で持ち運びやすいだけではない。バッテリーが劣化しても交換できるのも、長く使ううえではうれしいポイントだ。今回セール対象となった「Let's note CF-SC6ADTCR」は、約919gの軽量ボディーにネジ式のバッテリー脱着構造を採用。持ち歩くときだけでなく、使い続けることにも目を向けた1台だ。

①ネジ式で交換できるバッテリーと長時間駆動

バッテリーパックにはネジ式の新脱着構造を採用し、交換に対応する。バッテリー駆動時間は動画再生時で約12.7時間、アイドル時で約34.6時間。

②Core Ultra 5と独自の冷却制御技術

CPUにはCore Ultra 5 225Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載。NPUやCopilotキーも備える。独自の「Maxperformer」は、冷却ファンユニット、放熱設計、電力制御のチューニングを組み合わせた技術だ。

③豊富な接続端子に顔認証と指紋認証も搭載

Thunderbolt 4を2基、HDMIと有線LANを装備し、USBポートは合計4基。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。顔認証対応カメラとタッチ式指紋センサーのほか、バックライト付きキーボード、ホイールパッドを備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】12.4型（1920×1280ドット）

【OS】Windows 11 Pro

【重量】約919g

【バッテリー駆動時間】動画再生時約12.7時間／アイドル時約34.6時間