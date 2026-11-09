Amazonセール情報大紹介！ 第2455回
上半身は仕事モード、足元はこたつモード!? 360度ぐるっと囲む「北国のこたつ」がAmazonスマイルSALEで39％オフ
2026年11月09日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】「北国のこたつ」筒型パネルヒーターをチェック！
「北国のこたつ」の筒型パネルヒーターがAmazonスマイルSALEの対象。参考価格11,999円から39％オフの7,272円で販売中。
デスクの下に足を入れ、上部をふわふわの毛布で覆えば、そこは足元専用のこたつ空間。筒型パネルヒーター「北国のこたつ」は、足元をぐるっと囲むだけでなく、足裏やふくらはぎの後ろ側まで暖められる。大きなこたつを置かずに、椅子に座って仕事をしながらぬくぬく過ごせるのが魅力だ。
①360度の筒型構造で足裏からふくらはぎまで
足元を囲むラウンド型のパネルヒーターで、正面だけでなく、ふくらはぎの後ろ側や足裏まで暖められる。上部には付属のフランネル毛布を取り付けられ、開口部を覆える構造だ。毛布はファスナーで着脱でき、足元を包み込むように使用できる。
②36〜60℃の温度調整と約10秒で発熱開始
温度は36〜60℃の範囲で調整でき、操作部のデジタル表示で設定を確認できる。電源を入れてから約10秒で発熱を開始する仕様で、定格消費電力は195Wとなっている。
③1〜9時間タイマーと丸めて収納できる設計
1〜9時間のタイマーを搭載し、使用時間を設定できる。初期設定では4時間で自動的に電源が切れる。付属の天面毛布は取り外して洗濯機で丸洗い可能。本体は使わないときに丸めて収納でき、収納時のサイズは52×14×14cmだ。
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