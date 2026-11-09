Amazonセール情報大紹介！ 第2453回
Core i5搭載の16型ノートが11万4800円！ Wi-Fi 7にも対応するLenovo「IdeaPad Slim 3」が2万円引き
2026年11月09日 12時15分更新
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【Amazonスマイル Sale】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CLJP）」をチェック！
Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K200CLJP）」がAmazonスマイルSALE対象。過去価格134,800円から15％オフの114,800円で販売中。
Lenovoの「IdeaPad Slim 3」は、Core i5-13420Hと16GBメモリ、512GB SSDを搭載。縦横比16:10の16型WUXGA液晶とテンキー付きの日本語キーボードを備え、資料作成や表計算などにも使いやすい構成だ。Wi-Fi 7にも対応しており、この価格で画面の広さも基本性能も通信機能も重視できるのが魅力だ。
①8コアのCore i5とDDR5メモリを搭載
CPUは8コアのCore i5-13420Hで、最大動作周波数は4.60GHz。16GBのDDR5-4800メモリを組み合わせる。ストレージには512GBのPCIe NVMe SSDを採用し、グラフィックスはIntel UHD Graphicsを搭載する。
②16型の非光沢IPS液晶とテンキーを装備
ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、縦横比16:10の非光沢IPS液晶を採用。キーボードは84キーの日本語配列で、テンキーとCopilotキーを搭載する。マルチタッチパッドも備えている。
③Wi-Fi 7に対応、USB-Cは給電と映像出力も
Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応。USB Type-Cは給電と映像出力に対応し、USB Type-Aを2基、HDMI端子、4-in-1カードリーダーも備える。FHD・IRカメラにはプライバシーシャッターを搭載し、Dolby Audio対応のステレオスピーカーも内蔵する。
製品スペック
【CPU】Intel Core i5-13420H（8コア、最大4.60GHz）
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、非光沢
【無線通信】Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
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