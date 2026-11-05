日本ファルコムは11月5日、同社の公式Xや公式サイトのトピックスページにて、『空の軌跡 the 1st』を50％オフで販売する「BLACK FRIDAY セール」を開催中だと発表。

Switch 2／Switch／PS5版のセール期間は、2026年11月20日23時59分まで。PC（Steam）版は11月17日午前3時ごろまでだ。

●空の軌跡 the 1st【50％オフ！】

Switch 2 Edition：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105997

Switch版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098124

PS5版：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-PPSA26891_00-EDSORANOKISEKI01

Steam版：https://store.steampowered.com/app/3375780/%E7%A9%BA%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1_the_1st/

※PC（Steam）版の発売元は ガンホー・オンライン・エンターテイメント

また、日本一ソフトウェアから配信されているNintendo Switch版『英雄伝説 零の軌跡：改』と『英雄伝説 碧の軌跡：改』もニンテンドーストアでセール中。60％オフと超お買い得になっているので、要チェックだ。セール期間は、2026年11月20日までとなる。