Nintendo Switch版『零の軌跡：改』『碧の軌跡：改』は60％オフ！
『空の軌跡 the 1st』が50％オフ！「BLACK FRIDAY セール」を開催中
日本ファルコムは11月5日、同社の公式Xや公式サイトのトピックスページにて、『空の軌跡 the 1st』を50％オフで販売する「BLACK FRIDAY セール」を開催中だと発表。
Switch 2／Switch／PS5版のセール期間は、2026年11月20日23時59分まで。PC（Steam）版は11月17日午前3時ごろまでだ。
●空の軌跡 the 1st【50％オフ！】
Switch 2 Edition：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000105997
Switch版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098124
PS5版：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-PPSA26891_00-EDSORANOKISEKI01
Steam版：https://store.steampowered.com/app/3375780/%E7%A9%BA%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1_the_1st/
※PC（Steam）版の発売元は ガンホー・オンライン・エンターテイメント
また、日本一ソフトウェアから配信されているNintendo Switch版『英雄伝説 零の軌跡：改』と『英雄伝説 碧の軌跡：改』もニンテンドーストアでセール中。60％オフと超お買い得になっているので、要チェックだ。セール期間は、2026年11月20日までとなる。
●英雄伝説 零の軌跡：改【60オフ！】
Switch版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000055517
●英雄伝説 碧の軌跡：改【60オフ！】
Switch版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062924
※発売元は、日本一ソフトウェア。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります