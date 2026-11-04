『地球防衛軍6』や『デジボク地球防衛軍2』など人気タイトルがラインアップ！

ディースリー・パブリッシャー（D3P）は11月4日より、PlayStation 5＆PlayStation 4のダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeの「BLACK FRIDAY」を開催中。セール期間は、2026年11月20日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズゲーム本編＆DLC全部入りの特別エディションが全品半額以下に。歯ごたえ抜群の追加ミッションパックや追加武器などをお得に入手しよう。

さらに『サムライメイデン』DX版、『あのゲー1+2』などバラエティ豊かなゲームソフトが超お買い得となっている。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記の全セール対象タイトル一覧か、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/404/

・セール対象タイトル（一部）

▼『地球防衛軍6』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

1万2100円 ⇒ 4961円（59％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『デジボク地球防衛軍2』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9980円 ⇒ 3493円（65％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2DXEDITION0

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9900円 ⇒ 4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

▼『あのゲー1＋2（略）』

1980円 ⇒ 1386円（30％オフ）

https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000

©2023-2026 D3PUBLISHER

・全セール対象タイトルリスト