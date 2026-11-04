限定プロコン付き！Switch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』豪華セット

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ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディションは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の世界観に浸れるセットです。Amazon.co.jpではProコントローラーセットが、2万4138円で予約受付中です（11月4日現在）。

セットの内容は、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のパッケージ版に加え、特別デザインのNintendo Switch 2 Proコントローラーと、それを保護するProコン用ポーチが同梱されています。

さらに任天堂仕様のホリデーギフト巾着も付いており、プレゼントにもオススメのセットとなっています。

40周年限定デザインのProコントローラーとスタンドを同梱

ゼルダ40周年を記念した特別デザインのProコントローラーと専用ディスプレイスタンドが付属。ファン必見の豪華仕様です。

フルリメイク本編と収納ポーチやギフト巾着が揃う豪華セット

ゲーム本編に加え、プロコンを傷から守る専用ポーチやマリオデザインのギフト巾着がセットになっておりプレゼントにも最適です。

マイク演奏や振り返り機能などSwitch 2ならではの進化

ゲームでは、本体マイクへの鼻歌での演奏や冒険を振り返る「時の軌跡」機能など、新たな要素も追加されています。

まとめ：手元からゼルダの世界観に酔いしれよう

おすすめしたいのは、「時のオカリナの世界観」に浸りたい人です。特別仕様のProコントローラーで新発売の「時のオカリナ」リメイクを遊べば、より楽しめること間違いなし！

Nintendo Switch 2用Proコントローラーと言えば、肌触り、グリップ感、ボタンの静音仕様など非常に評価の高い一品。画面上で、しっかり特別カラーであることを認識してくれてテンションが上がったという声も。この機会を、ぜひお見逃しなく。