Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第891回
【逃すな】19万円でRTX 50シリーズ搭載ゲーミングPCが買える！ MSIの15.6型ノートがスマイルセール中
2026年11月04日 18時30分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」が販売中だ。過去価格は19万9800円だが、スマイルセールにより5％オフの18万9800円で購入できる（11月4日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5050搭載モデルが1万円オフ
ユーザーレビューを見ると、"仕事も趣味もこれ一台でこなせる／動画編集時にストレスを感じない／設定次第では最新ゲームもスムーズにプレイできる"といった声が寄せられている。現時点では1万円オフのセール価格で販売中だ。20万円未満のゲーミングノートを探している人、最新スペックのモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
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