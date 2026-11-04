サッと着込めて暖かい！ ノースフェイスの定番「デナリジャケット」が22％オフ

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ザ・ノース・フェイスの「デナリジャケット」は、ポーラテックを採用した柔らかな素材が特徴。Amazon.co.jpでは、1万8822円（22％オフ）などで販売され、売れています（11月4日現在）。

本製品は、高い保温性と通気性を兼ね備えたPOLARTEC 300マイクロフリースを採用したフリースジャケットです。リュックなどが干渉しやすい肩部分には補強としてナイロン生地を配置しています。

ZIP IN ZIPシステム対応や裾のドローコード調整、豊富なファスナーポケットを備え、タウンユースからアウトドアまで快適に着用できます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

高い保温性と通気性を誇るPOLARTEC 300を採用

柔らかくなめらかな肌触りのPOLARTEC 300マイクロフリースを搭載。温かさをキープしつつ快適な着心地を提供します。

摩耗しやすい肩部をナイロン素材で補強した切り替えデザイン

パックのショルダーハーネスなどで擦れやすい肩部分をナイロン生地で強化。ブランドを象徴するデザインのアクセントにも寄与。

ZIP IN ZIP対応と便利なドローコードで優れた機能性

インナー連結可能なZIP IN ZIPに対応。裾のドローコードでフィット感を調節でき冷気の侵入を抑えられます。

まとめ：定番だけど最強！

おすすめしたいのは、「冬向けのフリースジャケット」を探している人です。素材がポーラテックになり、軽くて肌触りがツルツルしてて、何より非常に暖かいと好評な一着。

寒くなってきた朝夕のお出かけにサッと着込めるので、ぜひセール中のこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。