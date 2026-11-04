3万円台なのに「光学3倍望遠カメラ」まで！ モトローラの高コスパスマホが34％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

motorola edge 60は、モトローラが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、セールで3万9408円（34％オフ）で販売されています（11月4日現在）。

本製品は、6.7型Super HD（120Hz駆動）有機EL液晶とMediaTek Dimensity 7400を搭載した5Gスマホです。8GBメモリと5100mAhバッテリーを備えつつ、約179gの軽量・薄型ボディを実現しています。

Sony LYTIA 700C搭載の5000万画素カメラや光学3倍望遠、IP68/IP69の防水防塵、おサイフケータイ、moto ai機能に対応し、日常使いから撮影まで快適にこなせます。

薄型スリム設計と大画面120Hz有機ELの快適操作

約179gの薄型軽量ボディに6.7型有機ELを凝縮。120Hzの滑らかな表示と手に馴染むデザインで取り回しも快適です。

5000万画素カメラと光学3倍望遠でどんなシーンも綺麗

Sony製センサー搭載のメインカメラと光学3倍望遠を装備。暗所や遠くの被写体も細部まで鮮明に美しく残せます。

IP68・IP69の最高峰防水防塵とおサイフケータイ対応

水没や過酷な環境に強いタフな耐久設計を採用。FeliCa対応でおサイフケータイをはじめとした電子決済もスムーズに行えます。

まとめ：必要な機能が整ったタフネス機

おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分そろっていて不自由なく使えます。頑丈で水やほこりに強く、大画面なのに軽量で日常使いに便利。

重いゲームはしないけれどカメラは高画質にこだわりたい。そんな人にぴったりなスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。