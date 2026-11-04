Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第351回
3万円台なのに「光学3倍望遠カメラ」まで！ モトローラの高コスパスマホが34％オフ
2026年11月04日 17時00分更新
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日常使いに役立つ1台
「motorola edge 60」
motorola edge 60は、モトローラが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、セールで3万9408円（34％オフ）で販売されています（11月4日現在）。
本製品は、6.7型Super HD（120Hz駆動）有機EL液晶とMediaTek Dimensity 7400を搭載した5Gスマホです。8GBメモリと5100mAhバッテリーを備えつつ、約179gの軽量・薄型ボディを実現しています。
Sony LYTIA 700C搭載の5000万画素カメラや光学3倍望遠、IP68/IP69の防水防塵、おサイフケータイ、moto ai機能に対応し、日常使いから撮影まで快適にこなせます。
「motorola edge 60」の特徴
薄型スリム設計と大画面120Hz有機ELの快適操作
約179gの薄型軽量ボディに6.7型有機ELを凝縮。120Hzの滑らかな表示と手に馴染むデザインで取り回しも快適です。
5000万画素カメラと光学3倍望遠でどんなシーンも綺麗
Sony製センサー搭載のメインカメラと光学3倍望遠を装備。暗所や遠くの被写体も細部まで鮮明に美しく残せます。
IP68・IP69の最高峰防水防塵とおサイフケータイ対応
水没や過酷な環境に強いタフな耐久設計を採用。FeliCa対応でおサイフケータイをはじめとした電子決済もスムーズに行えます。
まとめ：必要な機能が整ったタフネス機
おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分そろっていて不自由なく使えます。頑丈で水やほこりに強く、大画面なのに軽量で日常使いに便利。
重いゲームはしないけれどカメラは高画質にこだわりたい。そんな人にぴったりなスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。
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