スクウェア・エニックスは11月4日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「FINAL FANTASY VII REBIRTH（FFVIIリバース）」が 986円（85％オフ） で買えるセールを開始した。開催期間は2026年11月20日までとなる。

「FFVIIリバース」は、2024年に発売されたFFVIIリメイクシリーズの2作目。ミッドガル脱出後～忘らるる都までの範囲を遊べる。

シリーズ3作目にして完結編となる「FINAL FANTASY VII REVELATION（FFVIIリベレーション）」は、2027年4月8日に発売予定。およそ5ヵ月後に迫っているなか、今から前作を遊んでおくにはちょうどいいタイミングと言えるだろう。

今回のセールに対しユーザーからは「リバース986円!?」「安すぎるwww」「PS5版持ってるけどSwitch 2版も買っとくか」「これでSwitch 2で3部作を統一できる」「リベレーション売りたいからってアホみたいな安さ」「当時9878円で買ったソフトが986円て……」など、驚きの声が寄せられていた。

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