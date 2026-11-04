Amazonセール情報大紹介！ 第2440回
スマホ操作もAlexaも使えて5832円！ 最大48時間使えるSwitchBotの3.5L加湿器
2026年11月04日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】SwitchBot 3.5L超音波式加湿器をチェック！
SwitchBotの3.5L超音波式加湿器がAmazonでタイムセール対象。参考価格6,480円から10％オフの5,832円で販売中。
スマホやAlexaで操作できても、何度も給水するのでは面倒だ。SwitchBotの超音波式加湿器なら、3.5Lの大容量タンクで最大48時間の連続運転が可能。上から直接給水できるので、水の補充もしやすい。操作の便利さだけでなく、給水の手間を抑えられるのも魅力だ。
①スマホで細かく調整、音声操作も可能
アプリから噴霧量を1～100％の範囲で調整でき、タイマー設定にも対応。強・中・弱・オートの4モードを備え、Alexaを使った音声での電源オン・オフも可能だ。別売りの温湿度計とハブミニを組み合わせれば、湿度に応じた自動運転も設定できる。
②最大48時間運転、上から給水もできる
3.5Lタンクを搭載し、1回の給水で最大48時間の連続運転が可能。最大噴霧量は220mL/hで、約6～15畳の部屋に対応する。上から給水できるほか、透明なタンクで水の残量を確認できる。タンクは取り外し可能で、給水口は直径12cm。
③水切れ・転倒時に自動停止、アロマ対応
水不足になると運転を自動停止し、水の残量が一定量を下回るとスマホに通知する。転倒時にも自動で停止する。セラミックフィルターを備え、アロマトレーには別売りのアロマオイルを使用可能。運転音は36dB以下となっている。
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