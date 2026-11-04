Amazonセール情報大紹介！ 第2442回
約16時間駆動でタッチ操作にも対応！ Lenovoの11.6型ChromebookがAmazonタイムセールで2万9800円
2026年11月04日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 11.6型Chromebook「300e Yoga Chromebook（82W3000VJP）」をチェック！
Lenovoの11.6型Chromebook「300e Yoga Chromebook（82W3000VJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格49,800円から40％オフの29,800円で販売中。
Lenovoの「300e Yoga Chromebook」は、キーボードに加えて画面を指で操作できるのが魅力だ。10点マルチタッチ対応のIPS液晶を搭載し、バッテリー駆動時間は約16時間。手頃な価格でも、使いやすさやバッテリーの持ちは譲れない。そんな人にぴったりのChromebookだ。
①10点マルチタッチ対応、IPS液晶を採用
11.6型ディスプレーは10点マルチタッチに対応し、解像度は1366×768ドット。IPS方式のLEDバックライト付き液晶を採用し、画面にはGorilla Glassを使用する。78キーの日本語配列キーボードとタッチパッドも搭載する。
②約16時間駆動、電源オフ時は約2時間で充電
バッテリー容量は47Whで、駆動時間は約16時間。電源オフ時なら約2時間で充電できる。本体サイズは約287×200×18.6mm、重量は約1.33kg。カラーはグラファイトグレーを採用する。
③前後2つのカメラと各種接続端子を搭載
前面にはプライバシーシャッター付きの720pカメラ、背面には500万画素カメラを搭載。USB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基、HDMIを1基備える。Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応し、2W×2のスピーカーを内蔵する。
製品スペック
【CPU】MediaTek Kompanio 528
【メモリ】4GB
【ストレージ】32GB eMMC
【ディスプレー】11.6型HD IPS液晶（1366×768ドット、10点マルチタッチ対応）
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