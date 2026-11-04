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Amazonセール情報大紹介！ 第2441回

家に帰ったら、スマホよりこっち？ 12.1型液晶と4スピーカーを備えたNECタブレットが6万2800円

2026年11月04日 19時50分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】NEC 12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」をチェック！

　NECの12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」がAmazonでタイムセール対象。参考価格86,020円から27％オフの62,800円で販売中。

　映画やドラマをじっくり見るなら、映像だけでなく音にもこだわりたい。NECの「LAVIE Tab T12」は、高解像度液晶とDolby Atmos対応の4スピーカーを搭載し、映像も音も一台で楽しめる。厚さ約6.29mm、重さ約530gのボディーで、リビングから寝室への持ち運びも可能。家でくつろぐ時間に、スマホとは別に使いたくなるタブレットだ。

アマゾンでNEC 12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」を入手

①高精細な12.1型液晶と4スピーカー

　12.1型のワイドLED広視野角液晶を採用し、解像度は2560×1600ドット。画面の縦横比は16：10で、Dolby Atmos対応の4スピーカーを搭載する。ステレオマイクも備える。

②256GBストレージと8GBメモリーを搭載

　256GBのストレージを搭載し、microSDカードにも対応する。メモリーは8GBのLPDDR4Xで、プロセッサーにはオクタコアのMediaTek Dimensity 6400を採用。OSはAndroid 16となっている。

③10,200mAhの大容量バッテリーを搭載

　10,200mAhのバッテリーを内蔵し、動画再生時は約12時間、Web閲覧時は約13時間の駆動に対応する。USB Type-C端子は充電やデータ転送、OTGに対応。外出先でも長時間使えるバッテリー性能を備える。

アマゾンでNEC 12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」を入手
 

・商品名：NEC 12.1型タブレット「LAVIE Tab T12」
・メーカー名：日本電気

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