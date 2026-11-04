Amazonセール情報大紹介！ 第2439回
LenovoのRTX 5070搭載ノートが9万円引き！ 32GBメモリも備えた17.3型「LOQ」がAmazonでセール中
2026年11月04日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 17.3型ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10（83JH00EVJP）」をチェック！
Lenovoの17.3型ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10（83JH00EVJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格359,800円から25％オフの269,800円で販売中。
ゲーミングノートを買うなら、グラフィックス性能だけでなく、メモリにも画面の大きさにもこだわりたい。Lenovoの「LOQ 17IRX10」は、RTX 5070に32GBメモリ、17.3型の大画面を組み合わせたモデル。165Hz表示にも対応しており、これだけの装備がそろって9万円引きなら見逃せない。
①RTX 5070とCore i7を搭載
グラフィックスにはGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用し、8GBのGDDR7ビデオメモリを搭載。CPUは20コアのCore i7-14700HXで、最大動作周波数は5.50GHz。メインメモリは32GBのDDR5-5600を搭載する。
②17.3型の大画面は165Hz表示に対応
17.3型のIPS液晶ディスプレーを搭載し、解像度は1920×1080ドットのフルHD。リフレッシュレートは165Hzで、NVIDIA G-SYNCにも対応する。画面はノングレア仕様で、表示色数は約1677万色となっている。
③24ゾーンRGBキーボードと豊富な接続端子
キーボードはテンキー付きの84キー日本語配列で、24ゾーンRGBバックライトを搭載。USB Type-Aを4基、USB Type-Cを1基備え、HDMI 2.1や有線LAN端子も用意する。USB Type-CはDisplayPort出力にも対応している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-14700HX
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレー】17.3型フルHD（1920×1080ドット）IPS液晶、165Hz
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU（8GB GDDR7）
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