ホヨバ初のスローライフゲーム「プチプラネット」Switch 2でも配信決定
「原神」などを手掛けるHoYoverseは、自社初となるスローライフゲーム「プチプラネット」を12月4日に全世界同時リリースする。対応プラットフォームはPC、iOS、Android向けとなる。
11月1日に配信された「『プチプラネット』リリース予告番組」ではそれに加え、Nintendo Switch 2版も2027年にリリースすることが発表された。
「プチプラネット」では、プレイヤーは「ホシミビト」となり、自分だけの星を育てていく。時の流れとともに星が成長し、その地形や季節、生態系が少しずつ形づくられていくのだという。日々の暮らしの中では、作物を育てたり、釣りを楽しんだり、家具を作ったりと、思い思いの時間を過ごせる。
今回の発表にユーザーからは「まさかSwitch 2で遊べるなんて！」「原神のこともあって、miHoYoの任天堂ハードは可能性が消えたと思ってた」「これが無料で遊べる…だと」「どうぶつの森とハートピアスローライフの上位互換」「マジで楽しみだー」など、同社初のスローライフゲームに期待が高まっている。
事前登録受付中なので、気になった人はぜひ登録を済ませておこう。
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