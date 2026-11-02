Epic Gamesは11月1日、バトルロイヤルゲーム「Fortnite（フォートナイト）」にて、アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」とのコラボレーションを開始した。

アニメ本家の東映が作ったであろう専用トレーラー、バトロワを開始するたびにバトルバスで聴ける曲「ウィーアー！」、キャラに変身して能力を使える「悪魔の実」の実装など、かつてないほど力の入ったコラボだと感じている。

ショップにはコラボコスチュームなどが並び、専用通貨V-Bucksを消費して入手できる。ルフィ、ナミ、ウソップが第1弾として登場。ルフィは1800、ほかは1600V-Bucksで購入できる（ロビン、エースはバトルパス報酬。サンジ、ゾロ、チョッパー、バギーは後日実装）。

ゲーム中は「ゴムゴムの実」「メラメラの実」が一定時間ごとにランダムで出現。拾うことでルフィかエースに変身し、専用のアクションを使って戦うことができる。変身時間制限も弾数制限もないが、変身中のプレイヤーを倒しても悪魔の実はドロップしない仕様となっていた。

また、ゾロの刀も近接武器として実装。三刀流でズバズバッと無類の攻撃力を発揮できる。ちなみにこちらは変身しない。

今回のコラボシーズンは、約1ヵ月間という短いスパンの予定。ONE PIECE好きで普段「フォートナイト」を遊んでいない人は、この機会に触ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation