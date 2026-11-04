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Amazonセール情報大紹介！ 第2438回

昭和っぽい半纏が電熱式に！ ヒーターを外さず洗濯機で洗えるTHANKO「ほかてん ライト」が3,500円

2026年11月04日 11時50分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】THANKO 電熱半纏「ほかてん ライト」をチェック！

　THANKOの電熱半纏「ほかてん ライト」がAmazonで割引対象。参考価格8,980円から61％オフの3,500円で販売中。

　首元から腰まわりまで暖めてくれるTHANKOの「ほかてん ライト」。寒さに合わせて温度を3段階で調整でき、内側には起毛素材を採用している。部屋でくつろぐときにもぴったりで、昔ながらの見た目ながら、暖かさを自分好みに変えられるのがイイ。

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①3ヵ所のヒーターで首元から腰まで暖める

　昔ながらの半纏の形を生かしながら、3ヵ所に電熱ヒーターを内蔵。首元から腰まわりまで暖める構造を採用している。電源はUSB給電式で、5V／2.0A以上に対応。消費電力は約7Wとなっており、別売りのモバイルバッテリーを接続して使用する仕組みだ。

②3段階の温度調整に対応、最長約8時間使える

　温度は強・中・弱の3段階で切り替え可能。強は約50度、中は約45度、弱は約40度に設定できる。容量10,000mAhのモバイルバッテリーを使用した場合、稼働時間の目安は強で約5時間、中で約6.5時間、弱で約8時間。使用環境やバッテリーによって変動する。

③ヒーターを取り外さず洗濯機で洗える仕様

　電熱ヒーターを取り外さず、そのまま洗濯機で洗えるのも特徴。洗濯時はUSB端子にキャップを取り付け、洗濯ネットに入れて洗う。水温は30度以下とし、弱い水流で洗濯する仕様だ。漂白剤や乾燥機は使用できないため、洗濯方法には注意が必要となる。

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・商品名：THANKO 電熱半纏「ほかてん ライト」
・メーカー名：サンコー

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