デスクの下がまるでミニこたつ！ 足元を360度ぐるっと囲むアイリスオーヤマ「ぐるポカ」が6120円

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【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ パネルヒーター「ぐるポカ（APH-R12B-LH）」をチェック！

アイリスオーヤマのパネルヒーター「ぐるポカ（APH-R12B-LH）」がAmazonで割引対象。参考価格6600円から7％オフの6120円で販売中。

デスクの下に、自分の足元だけを暖める場所があったらうれしい。アイリスオーヤマの「ぐるポカ」は、足元をぐるりと包み込むように設置できるパネルヒーター。足先からふくらはぎまで暖められ、ひざ掛けとの組み合わせも可能だ。デスクワークやテレワーク中、座ったまま足元の冷えを何とかしたいときにぴったり。足元に特化した暖房器具だ。

①足先からふくらはぎまで囲む横長パネル設計

幅138×高さ32cmの横長パネルを採用し、足元を囲むように設置できる。奥行きは3cmで、素材はポリエステル100％。パネルをぐるりと配置して足元を包み込む構造が特徴だ。足元を360度囲み、足先からふくらはぎまで暖められる。

②開閉も包み込みもできる3WAYと温度調節

開ける・閉じる・包み込むの3WAY構造を採用。足元を囲むだけでなく、開いた状態にして使うこともできる。温度は弱・中・強の3段階で調節可能。設置の仕方と温度設定を切り替えながら、足元の暖め方を選べる。

③丸めて収納できる設計と自動電源オフ機能

使わないときは、パネルをくるっと巻いてコンパクトに収納できる。6時間の自動電源OFF機能を備え、転倒検知センサーも搭載。デスクワーク中の使用だけでなく、使い終わったあとの収納にも対応したパネルヒーターだ。