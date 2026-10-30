スケルトンデザインの新色3種類！
PS5周辺機器「プリズム コレクション」が2027年2月4日に発売決定！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月29日、DualSense ワイヤレスコントローラーとPlayStation 5（PS5）用カバーの新たなカラーバリエーションとして、3色のスケルトンデザインを採用した「プリズム コレクション」を発売すると発表。発売日は、2027年2月4日となる。
カラーは「フレア オレンジ」「エメラルド グリーン」「グラファイト グレー」の3色だ。
この新コレクションは、PS5にスケルトンデザインを取り入れ、DualSense ワイヤレスコントローラーやPS5の細部にまでこだわったデザインを、プレイヤーにより間近で見てほしいというデザインチームの思いから誕生したという。
鮮やかなフレア オレンジ、上品なエメラルド グリーン、スタイリッシュなグラファイト グレーの各色に高級感のある光沢仕上げを施し、洗練された上質なデザインを実現している。
「プリズム コレクション」のDualSense ワイヤレスコントローラーは、1万2480円で発売予定。同コレクションのPS5用カバーは、数量限定で9980円で発売予定だ。全国のPlayStation取扱店にて、11月10日午前10時から順次予約受付を開始するので、お見逃しなく。
※：実際の販売価格や在庫状況は、販売店によって異なる場合があります。
＜フレア オレンジ＞
＜エメラルド グリーン＞
＜グラファイト グレー＞
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