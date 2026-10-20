突然ですがみなさん、「和牛」と「国産牛」の違いって知っていますか？ 私もつい最近知ったのですけど、「和牛」は日本固有種の牛で、「国産牛」は、品種に関わらず（つまり外国生まれでも）、日本国内での飼育期間が最も長い牛肉の総称なんですって。そして和牛には、「黒毛和牛」「褐毛和牛」「日本短角牛」「無角和牛」の4種類がいます。

ここ岩手町は、日本短角牛（以下、短角牛）の発祥の地ともいわれる一大産地。黒毛和牛とは違い、赤身のおいしさが魅力の牛肉です。和牛と言えば「黒毛和牛」というイメージを持っている方も多いと思いますが、それもそのはず。実は日本で流通している和牛のうち、短角牛はたった1％以下。その希少な牛肉を、焼肉はもちろん、ハンバーグや生ハムなどの加工品としても、とことん味わえるのが岩手町なんです。

もちろん、キャベツの産地としても有名ですから、キャベツを使ったスイーツがあったり、さらには、元力士が営むちゃんこ料理店でお相撲さん直伝の“ご飯が止まらない”力士味噌まで堪能できる岩手町の旅で、私の胃袋は大忙しでした。

大変失礼な物言いになるのを承知で書きますが、正直なところ、出かける前までは岩手町のグルメに対してそれほど期待していなかったのです、私。しかし、一度訪れた今となっては、出かける前の自分に延々と説教したいくらいに岩手町にハマってます。こんなにも、こんなにもおいしい土地柄だったとは！ 今回は、私が出会った、意外と知られていない、もっと全国的に知られてもいいと思った岩手町の絶品グルメをまとめてご紹介します！

つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は岩手県岩手町の旅の様子をお届けします！ （観光編はこちら）

この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された記事を再編集したものです。

創業50年以上の焼肉店「まるみや」でランチ

いわて沼宮内駅から徒歩１分という好立地にある、創業50年以上の焼肉店「まるみや」。

こちらは焼肉と冷麺のセットがないとのことなので、まずは単品で肉をオーダー。おすすめはカルビだそうです。

年齢とともにカルビが苦手になってしまったのですが、こちらのカルビは脂がしつこくなくて、驚くほどおいしかったです。これなら何枚でも食べられる。

そして岩手県の焼肉屋さんといえば冷麺が有名なのです。わさび冷麺や担々冷麺など気になるメニューがいろいろあってすごく迷いました。わさびに後ろ髪を引かれつつ、お店の方に勧められた「温麺」（980円）をオーダー。やっぱりこちらは温かい麺が主流なのかと妙に納得。

驚いたのが、麺が丸いこと。冷麺と同じ麺を使っているそうなのですが、私のイメージする冷麺の麺は、もっと角ばっていて硬いもの。こちらはつるっとしていて、ほどよいコシがあります。しっかりと辛い温麺でした。

まるみや

住所：岩手県岩手郡岩手町江刈内第7-34-9

HP：https://marumiya-iwate.com/

アクセス：いわて沼宮内駅より徒歩約1分

銘菓「東雲」の丸中で、キャベツのシュークリーム

固めのお餅にくるみとごまが入った「東雲（しののめ）」というお菓子を過去に買ったことがあるのですが、それが岩手町のお菓子だとは知りませんでした。その東雲を作っているメーカーが「丸中」です。これはもう本店に行くっきゃない。

なんとこちらではイートインもできます。ビックリしたのは、地元に愛されるケーキ屋さんだったこと。てっきり和菓子屋さんのイメージでした。

店内のショーケースで見つけたのが、岩手町産キャベツを使ったシュークリーム「キャベツ愛」（260円）。ここにもキャベツ！ 食べるしかないですね……いえため息なんてついてませんよ。もう１つ気になったのが、シャインマスカットのクリームがのった「カプリス〜シャインマスカット〜」（490円）。2人でシェアします。

シュークリームの中は緑色のクリーム。食べてビックリ。キャベツがごろっと入っていて、しっかり舌に感じます。香りも味も完全にキャベツ。なんなら皮もキャベツ味。意外だけどおいしかった。キャベツ味をうたうならここまで徹底してほしい。

季節でフルーツが変わるという「カプリス」は、生クリームが甘すぎず、爽やかでした。スポンジは見た目と違ってめちゃめちゃふんわりしてた。

和風マドレーヌ「手前みそ」が気になり、東雲2個も入った「山見の里セット」（540円）を購入。友人への配り土産として東雲20個入りも買っちゃいました。「手前みそ」はほのかな味噌の香りが新鮮でした。東雲は固めの食感とくるみとゴマがおいしくてパクパク食べちゃう。

山見の里 菓子司 丸中

住所：岩手県岩手郡岩手町沼宮内9-25

HP：https://www.55marunaka.jp/

アクセス：いわて沼宮内駅よりタクシーで約2分