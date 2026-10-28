最大無料70連ガチャをプレゼント！
ハイエンドメカSRPG『鋼嵐 - メカラシ』にて二周年大型アップデートを実施！
HK TEN TREE LIMITEDは10月28日、iOS／Android／PC（Windows）向けハイエンドメカSRPG『鋼嵐 - メカラシ』について、2026年10月23日にリリース二周年を迎えたことを発表。
あわせて、二周年を記念した大型アップデートおよび各種イベントを開催中だ。
・ストア版をダウンロード：https://msjp.onelink.me/tjUq/3x32qpbu
・PC版をダウンロード：https://msjp.tentree-games.com/pclauncher/
※ストア版とPC版のアカウントは共有可能です。
ピックアップガチャ開催！
①操縦士PUスカウト「終わり無き星導」
內容：Sクラス操縦士「ハイリ・ミリ」のスカウト確率アップ
開催期間：2026年10月28日～12月9日 8時59分59秒（※ゲーム内の表示時間に準じます）
プロフィール：防衛軍少将の娘であり、バイオ・フレーム技術の創始者。「遺産」の製作者でもあるハイリ・ミリは、かつて一介の学者として軽視されていた。しかし、ルーク執政官を射殺し、壊滅寸前のヴェスパールを再建・指揮するとともに、強力なSTを完成させた。彼女の台頭は各勢力に衝撃を与え、ステラ同盟最高議会も新たな脅威として警戒を強めている。
②STピックアップ「万象構築」
內容：SクラスST「デミウルゴス」カタログピックアップ
イベント開催期間：10月28日～12月9日 8時59分59秒（※ゲーム内の表示時間に準じます）
デミウルゴス詳細データ：
・HRX-112VE デミウルゴス
ハイリの設計をもとに、ホライズン社と防衛軍先進兵器研究院の協力を経て、ヴェスパールが完成させた中型ST。世界初の真の第四世代STであり、新型シエラム自己循環エンジンを2基搭載する。軽量ながら高い機体強度を誇り、多様な武装にも対応する。高度で複雑な設計ゆえに実用化は困難とされていたが、ハイリが「遺産」の力で機体システムを統合したことで完成。ヴェスパールが戦局を覆すための切り札となった。
祝・配信二周年！豪華大型アップデート
◎ストーリー・イベント「衰勢知らぬ反逆」
三人の戦士、三つの信念。譲れぬ想いを抱え、それぞれの戦場を生き抜く彼らの物語を描いた群像劇。ストーリーモードのステージをクリアすると、ST専用エンブレム、求人募集証(スカウトチケット)、運航許可証(カタログチケット)などの報酬を獲得できる。
イベント開催期間は、2026年10月28日～12月9日 8時59分59秒（※ゲーム内の表示時間に準じます）
◎無料70連スカウト開催！ 7日間のログインで最大70連無料
二周年を記念し、最大70連分の無料スカウトをプレゼント。期間中にログインすると、【ハーピアズ派遣】の初回10連が7日間連続で無料となり、最大70連の無料スカウトを獲得できる。
イベント開催期間は、2026年10月28日～12月9日 8時59分59秒（※ゲーム内の表示時間に準じます）
※人材指定証は、コラボ限定操縦士、そのバージョンの新操縦士、ローズ・審判を除いた全操縦士と交換できます。
※7日間連続で毎日最初の10回スカウトが無料になります。最大で合計70連分の無料スカウトが獲得できます。
※無料分は翌日以降に持ち越されません。
二周年を記念したオリジナルブロマイドが登場！
『鋼嵐 - メカラシ』の二周年を記念して、ローソンプリントおよびミニストッププリントにて、オリジナルブロマイドを販売中。ブロマイドは全12種類、操縦士とSTを組みあわせた二周年記念オリジナルデザインとなっている。お気に入りの操縦士やSTを、ぜひ二周年の記念として手元に迎えよう。
販売規格：全12種
販売期間：2026年10月23日～11月23日23時59分
販売価格：L判 300円／2L判 500円
販売場所：ローソンプリント／ミニストッププリント
さらに、購入したブロマイドの写真を指定のハッシュタグ「#鋼嵐二周年ブロマイド」とともにXへ投稿すると、抽選で20名にAmazonギフトコードが当たるキャンペーンも実施中。最高2万円分のAmazonギフトコードが当たるこの機会に、ぜひお気に入りの一枚をXでシェアしてみよう。
キャンペーン期間：2026年10月23日～11月24日23時59分
賞品：Amazonギフトコード 最高1万円分
当選人数：20名
応募方法：ブロマイドを購入し、その写真を指定ハッシュタグ「#鋼嵐二周年ブロマイド」を付けてXに投稿
【ゲーム情報】
タイトル：鋼嵐 - メカラシ
ジャンル：鋼の魂をその胸に ハイエンドメカRPG
配信：HK TEN TREE LIMITED
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
対応OS：
iOS：iPhone X以降
Android：Android 10.0以降
PC（Windows）：Windows 7以降
配信日：配信中（2024年10月23日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© HK TEN TREE LIMITED
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