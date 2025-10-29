HK TEN TREE LIMITEDは10月29日、ハイエンドメカSRPG『鋼嵐 - メタルストーム』のiOS／Android／PC（Windows）版が2025年10月23日にリリース1周年を迎えたと発表。あわせて本日より1周年を記念した大型アップデートおよび各種イベントを開催している。

本作の1周年特設サイトもオープンしているので、こちらもぜひチェックしよう。

●1周年特設サイト：https://msjp.tentree-games.com/1stanniversary

■ピックアップガチャ開催！

①操縦士PUスカウト「長夜の夢から覚めて」

內容：Sクラス操縦士「ローズ・審判」のスカウト確率アップ

開催期間：2025年10月29日～12月10日（※ゲーム内の表示時間に準じます）

プロフィール：ブライアンの乱が終わった後、逆潮小隊の研究所で再び目覚めたローズ・デイズ。過激な実験計画と意図的な外部干渉のため、記憶と自己認識に若干の障害がある。

しかし、彼女は以前よりも強力なシエラム共鳴能力を得た。外見や行動は以前のローズと変わらないが、仲間を見る目や過去の困難に直面する心境は、新しい仲間たちとの交流の中で静かに変わっていった。

今、ローズ・デイズが唯一望んでいるのは、妹の奪還、そしてエピフィルムやあの不器用な傭兵との再会である。

②STピックアップ「神々の黄昏刻」

內容：SクラスST「フューリー」カタログピックアップ

イベント開催期間：2025年10月29日～12月10日（※ゲーム内の表示時間に準じます）

フューリー詳細データ：XR-03-E フューリー。ノース連合と黒曜石コーポレーションが共同開発した中型ST。名目上は「XR・再生」および「XR・審判」の後継機だが、そのカスタマイズコンセプトは変化したローズ・デイズ一人にのみ対応している。

XRに搭載された「ミラーコア」をマトリクス化するだけでなく、ローズ・デイズの戦闘スタイルにあわせて遊撃と戦術武器の連携を強化した。

ローズ搭乗時に発生するXR-03-Eのシエラム構造の異変は、すでに研究者が調査を展開している。XR-03-Eの再生目的はただ一つ、「ローズ・デイズ」が再び刃となることである。

■祝・配信1周年！ 豪華大型アップデート

◎ストーリー・チャレンジ「逆潮のダウト」

ミハマ島で[ヴァルキリー]と呼ばれる戦場の女神、ローズがローズ・審判に至るまでの物語。ストーリーステージ・チャレンジをクリアすると獲得できる【変異シエラムの欠片】でイベント売店でさまざまなアイテムと交換できる。イベント開催期間は、2025年10月29日～12月10日（※ゲーム内の表示時間に準じます）。

◎ログインイベント「新たな序幕」開催！ 限定スキンを手に入れるチャンスも！

周年記念特別ログインボーナスをプレゼント。毎日ログインして豪華報酬を手に入れよう。「新たな序幕」開催期間は、2025年10月29日～11月12日（※ゲーム内の表示時間に準じます）。

◎白月の周年限定スキン「レックスブレード」無料プレゼント！

白月がロールプレイングゲームで自分のために設定した仮の姿。合金製扉を操り、レーザー刀でデジタル空間の正義のサイバー怪盗をすることが、彼女の究極の夢なのかもしれない。「レックスブレード」配布期間は、2025年10月29日～12月10日（※ゲーム内の表示時間に準じます）。

■1周年テーマソング「廃墟に咲く花」フルバージョン公開！

「廃墟に咲く花」は、戦いの果てに見つける「生きる理由」を力強く描いた楽曲。力強いバンドサウンドと繊細な旋律を融合させ、あきらめず希望を見出す登場人物たちの姿を描いている。ミュージックビデオでは、新規アニメーションを交え、キャラクターたちが歩んできた「軌跡」と、これから向かう「未来」を象徴的に表現。『鋼嵐 - メタルストーム』の新たな章を告げる一曲として、新たな息吹をもたらしている。

https://www.youtube.com/watch?v=29y40pazxEw

■フォロー&リポストキャンペーン開催

『鋼嵐 - メタルストーム』は、サービス開始1周年を記念し、期間限定のフォロー＆リポストキャンペーンを開催。期間中、公式Xをフォローのうえ、キャンペーンリンクをタップすると、その場で抽選結果が表示される。開催期間は、2025年10月29日～10月31日まで（3日間）。

総勢4000名以上に豪華賞品が当たるチャンス！ 一周年を記念した特別な企画となるので、この機会をお見逃しなく。

【キャンペーン概要】

参加方法：

1.『鋼嵐 - メタルストーム』公式X（@metalstorm_pr）をフォロー

2.キャンペーンリンクをタップして抽選に参加

景品内容：

・1等賞：フライトシミュレーターチケット（5名）

・えらべるPay 1000円分 ほか

【ゲーム情報】

タイトル：鋼嵐 - メタルストーム

ジャンル：鋼の魂をその胸に ハイエンドメカRPG

配信：HK TEN TREE LIMITED

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

対応OS：

iOS：iPhone X以降

Android：Android 10.0以降

PC（Windows）：Windows 7以降

配信日：配信中（2024年10月23日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© HK TEN TREE LIMITED