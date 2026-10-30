ココイチの「スープカレー」が今年も！ チキンも野菜もゴロゴロ、にんにくトッピングもうまそ

カレーハウスCoCo壱番屋では11月2日より期間限定で「ローストチキンスープカレー」を販売します。

今年も登場！「ローストチキンスープカレー」

毎年人気だという「ローストチキンスープカレー」が、今年も期間限定で登場します。

▲ローストチキンスープカレー1188円

※ライス200g、辛さ普通の場合

※テイクアウトは＋54円



柔らかくジューシーなチキンと、たっぷりな野菜が自慢のスープカレー。ライス付きです。



スープカレーは、バジルの豊かな香りと、タマネギ、ニンニク、ショウガなど香味野菜のうまみをきかせており、そこに、スチームオーブンで焼き上げたチキンをのせています。さらに、ジャガイモ、ニンジン、ナス、オクラなどの野菜も加え、具材たっぷりの一皿に仕上がっているといいます。



販売は2027年2月以降、なくなり次第終了となります。

ゆでタマゴや旨辛にんにくのトッピングも

ココイチといえばトッピングの豊富さも魅力。公式サイトでは、「ローストチキンスープカレー」に"ゆでタマゴ（＋143円）、ソーセージ2本（＋198円）、旨辛にんにく（＋174円）のトッピング追加もオススメしています。



ゆでタマゴをのせると見た目的にも華やかになりそうですね！



寒くなるこれからの季節にぴったりなスープカレー。今のシーズンのお楽しみとしてココイチに行ったらチェックしてみてはどうでしょう。



・発売日：2026年11月2日

（※文中の価格はすべて税込）