【本日】総重量600g、肉2倍盛りも！ 牛ハラミ×豚バラの豪快焼肉丼がすた丼に

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は本日10月30日より、新商品「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」を期間限定で販売します。

総重量約600gの新作品「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」が登場！

▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 1390円

「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」は、牛1頭から約2～3kgしか取れないとされる希少部位の牛ハラミを主役に、豚バラを組み合わせた焼肉丼です。

ご飯約370gに牛ハラミ80g、豚バラ70gを盛り付け、総重量は約600g。甘口醤油ダレで玉ねぎとともに炒めた2種類の肉を楽しめます。



牛ハラミの歯ごたえと濃厚な旨み、豚バラのジューシーな旨みが特徴で、甘辛いタレが肉に絡む、ボリューム満点の一杯です。

通常の丼の約3分の2の「腹八分目」、さらにボリュームたっぷりの「肉2倍盛り」、ご飯とおかずを別々で味わえる「定食」も用意されます。

▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 腹八分目 1290円

▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 肉2倍盛り 2090円

▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉定食 1490円

牛ハラミも豚バラも豪快に！

牛ハラミと豚バラを合わせて150g、ご飯は約370gという食べ応えのある焼肉丼が登場します。甘辛い醤油ダレで炒めた2種類の肉を、ご飯と一緒に頬張れるのが魅力です。

通常サイズだけでなく、腹八分目や肉2倍盛り、温泉玉子と味噌汁が付いた定食も選べます。おなかいっぱい肉を食べたい日は、伝説のすた丼屋の新作焼肉メニューをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※下記店舗では価格が異なります

道頓堀店・札幌駅前店・仙台名掛丁店・福岡天神店・ヨドバシ仙台店・プレナ幕張店・新宿西口総本店

※下記店舗では販売しません

ららぽーと沼津店・ららぽーと愛知東郷店・ららぽーとTOKYO-BAY店・

ららぽーと福岡店・ららぽーと堺店・ららぽーと門真店・ららぽーと安城店・

談合坂SA(下り線)店・清水PA店・多賀SA(下り線)店・プレナ幕張店・川崎ルフロン店・

アリオ橋本店・ダイバーシティ東京プラザ店・ヨドバシAkiba店・

イオンモールナゴヤドーム前店・Pasar蓮田店・イオンモール沖縄ライカム店・各デリバリー専門店

・発売日：2026年10月30日

※価格は税込み表記です。