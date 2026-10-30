【本日】総重量600g、肉2倍盛りも！ 牛ハラミ×豚バラの豪快焼肉丼がすた丼に

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は本日10月30日より、新商品「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」を期間限定で販売します。
総重量約600gの新作品「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」が登場！
▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 1390円
「牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼」は、牛1頭から約2～3kgしか取れないとされる希少部位の牛ハラミを主役に、豚バラを組み合わせた焼肉丼です。
ご飯約370gに牛ハラミ80g、豚バラ70gを盛り付け、総重量は約600g。甘口醤油ダレで玉ねぎとともに炒めた2種類の肉を楽しめます。
牛ハラミの歯ごたえと濃厚な旨み、豚バラのジューシーな旨みが特徴で、甘辛いタレが肉に絡む、ボリューム満点の一杯です。
通常の丼の約3分の2の「腹八分目」、さらにボリュームたっぷりの「肉2倍盛り」、ご飯とおかずを別々で味わえる「定食」も用意されます。
▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 腹八分目 1290円
▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉丼 肉2倍盛り 2090円
▲牛ハラミ豚バラすたみな焼肉定食 1490円
牛ハラミも豚バラも豪快に！
牛ハラミと豚バラを合わせて150g、ご飯は約370gという食べ応えのある焼肉丼が登場します。甘辛い醤油ダレで炒めた2種類の肉を、ご飯と一緒に頬張れるのが魅力です。
通常サイズだけでなく、腹八分目や肉2倍盛り、温泉玉子と味噌汁が付いた定食も選べます。おなかいっぱい肉を食べたい日は、伝説のすた丼屋の新作焼肉メニューをチェックしてみてはいかがでしょうか。
※下記店舗では価格が異なります
道頓堀店・札幌駅前店・仙台名掛丁店・福岡天神店・ヨドバシ仙台店・プレナ幕張店・新宿西口総本店
※下記店舗では販売しません
ららぽーと沼津店・ららぽーと愛知東郷店・ららぽーとTOKYO-BAY店・
ららぽーと福岡店・ららぽーと堺店・ららぽーと門真店・ららぽーと安城店・
談合坂SA(下り線)店・清水PA店・多賀SA(下り線)店・プレナ幕張店・川崎ルフロン店・
アリオ橋本店・ダイバーシティ東京プラザ店・ヨドバシAkiba店・
イオンモールナゴヤドーム前店・Pasar蓮田店・イオンモール沖縄ライカム店・各デリバリー専門店
・発売日：2026年10月30日
※価格は税込み表記です。
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