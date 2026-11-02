【380円おトク】ケンタの9ピースバーレル登場！ 本日から9日間

ケンタッキーフライドチキンは本日11月2日からは「オリジナルチキン9ピースバーレル」を期間限定で発売します。

ハロウィン限定バーレルに続き、今日からもお得な9ピースが2590円が登場！ 9日間限定ですよ。

本日から9ピース2590円！ ハロウィンに続き登場

▲オリジナルチキン9ピースバーレル 2590円

販売期間：11月2日～10日

オリジナルチキン9ピースを詰め込んだ商品です。単品積上げ価格は2970円で、380円おトクになる計算です。

オリジナルチキンはケンタの看板メニュー。創業者のカーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて編み出した、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたおなじみの商品です。今回のバーレルでは9ピースも楽しめます。

・追加メニュー 各390円

なお、「オリジナルチキン9ピースバーレル」を購入すると、追加メニューを各390円で購入できます。

対象商品は「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー（S）」2個です。いずれも購入数に制限はなく、好きな商品を追加可能。

9ピースバーレルが380円おトクに

ケンタでは10月30日・31日のハロウィン限定バーレルを発売していましたが、11月2日からも同様の9ピースバーレルを2590円で発売。



ハロウィンの2日間を逃した人も、チキンをたっぷり食べたい人もチェックしてみては。11月3日の祝日にチキンパーティーもいいかも？

※価格は税込み表記です。