【380円おトク】ケンタの9ピースバーレル登場！ 本日から9日間

ケンタッキーフライドチキンは本日11月2日からは「オリジナルチキン9ピースバーレル」を期間限定で発売します。
ハロウィン限定バーレルに続き、今日からもお得な9ピースが2590円が登場！ 9日間限定ですよ。
本日から9ピース2590円！ ハロウィンに続き登場
▲オリジナルチキン9ピースバーレル 2590円
販売期間：11月2日～10日
オリジナルチキン9ピースを詰め込んだ商品です。単品積上げ価格は2970円で、380円おトクになる計算です。
オリジナルチキンはケンタの看板メニュー。創業者のカーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて編み出した、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたおなじみの商品です。今回のバーレルでは9ピースも楽しめます。
・追加メニュー 各390円
なお、「オリジナルチキン9ピースバーレル」を購入すると、追加メニューを各390円で購入できます。
対象商品は「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー（S）」2個です。いずれも購入数に制限はなく、好きな商品を追加可能。
9ピースバーレルが380円おトクに
ケンタでは10月30日・31日のハロウィン限定バーレルを発売していましたが、11月2日からも同様の9ピースバーレルを2590円で発売。
ハロウィンの2日間を逃した人も、チキンをたっぷり食べたい人もチェックしてみては。11月3日の祝日にチキンパーティーもいいかも？
※価格は税込み表記です。
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