肉ピザがほぼ半額！ 2205円→1129円　ピザハットの「肉の日」日曜まで開催中

宅配ピザチェーン「ピザハット」は10月28日～11月1日の5日間、期間限定の「肉の日キャンペーン」を開催します。

肉系ハーフ＆ハーフピザを持ち帰り1129円から販売するほか、お肉を1.5倍に増量したハーフ＆ハーフや、肉ピザ2枚セット、限定290円のごはんピザも用意します。

ピザハットの「肉の日」は持ち帰り1129円～！

11月1日まで開催

10月の「肉の日」は、通常の3日間から5日間に期間を拡大。ハロウィンの週末も含め、肉を使ったピザやごはんピザをおトクな価格で楽しめます。

・直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

持ち帰り 通常2205円→1129円（1076円おトク）

配達 通常2205円→1929円（276円おトク）

直火焼 テリマヨチキンとペパロニクラシックを組み合わせたMサイズのハーフ＆ハーフです。別添えできざみ海苔が付きます。

持ち帰りは通常2205円のところ1129円で、1076円おトクになります。配達は通常2205円から1929円となり、276円おトクです。

・新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

持ち帰り 通常2385円→1129円（1256円おトク）

配達 通常2385円→1929円（456円おトク）

新・特うまプルコギとペパロニクラシックを組み合わせたMサイズのハーフ＆ハーフです。別添えで旨辛コチュジャンソースが付きます。

持ち帰りは通常2385円から1129円となり、1256円おトクです。配達は通常2385円から1929円となり、456円おトクです。

・【お肉1.5倍】直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

・【お肉1.5倍】新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

持ち帰り 1429円／配達 2229円

ハーフ＆ハーフに300円追加することで、「お肉1.5倍」に増量できます。

お肉1.5倍の対象となる2商品は、いずれもMサイズで、生地はハンドトスのみです。増量の対象はお肉に限ります。

・肉の日 2枚セット

持ち帰り 通常6020円→2929円（3091円おトク）

配達 通常6020円→3939円（2081円おトク）

直火焼 テリマヨチキンと新・特うまプルコギの2枚を組み合わせたセットです。別添えできざみ海苔と旨辛コチュジャンソースが付きます。

・とろたま ごはんピザ（プルコギ＆てりチキ） 持ち帰り290円／配達290円

肉の日限定で登場するごはんピザです。プルコギとてりチキを組み合わせ、ごはんには国産米を使用しています。

卵黄風ソースには、加熱済みの卵加工品を使用した特製ソースを採用しています。

肉ピザがほぼ半額！ ハロウィンの週末にも

今回の「肉の日」は、対象のハーフ＆ハーフピザが持ち帰りなら2205円から1129円に！ ほぼ半額で楽しめるのはうれしいですね。



さらに、お肉1.5倍のピザや2枚セット、290円のごはんピザも登場。いつもの「肉の日」より開催期間が長く、ハロウィンの週末も対象なのがうれしいところ。11月1日（日）までなので、週末の食事にもよさそうです。

・開始日：2026年10月28日

・終了日：2026年11月1日

※価格は税込み表記です。