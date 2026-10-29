ケンタの「9ピース2590円」が2度やってくる！ ハロウィンだけじゃない

ケンタッキーフライドチキンは10月30日から、「ハロウィン9ピースバーレル」を2日間限定で販売します。11月2日からは「オリジナルチキン9ピースバーレル」も期間限定で登場します。

さらに、11月5日からは「挽きたてリッチコーヒー」を150円で購入できるキャンペーンも実施。チキンをたっぷり楽しめる大容量パックや、カフェタイムにぴったりなセットなど、おトクな商品が続々と登場します。

380円おトクな大容量パックが2週連続で登場！

▲ハロウィン9ピースバーレル 2590円

販売日：10月30日・31日

「ハロウィン9ピースバーレル」は、オリジナルチキン9ピースを詰め込んだ期間限定商品です。単品を積み上げて購入する場合の2970円と比べて380円おトクになる計算です。

購入者は、バーレルを好きなデザインに飾り付けできる「ペタペタシール」が数量限定でもらえます。オリジナルデザインのバーレルづくりを楽しめます。

▲オリジナルチキン9ピースバーレル 2590円

販売期間：11月2日～10日

「オリジナルチキン9ピースバーレル」は、オリジナルチキン9ピースを詰め込んだ商品です。単品積上げ価格は2970円で、380円おトクになります。

オリジナルチキンは、創業者のカーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて編み出した、11種類のハーブ＆スパイスで味付けした商品です。専用の圧力釜で約15分間かけて揚げることで、ふっくらジューシーに仕上げたといいます。

・追加メニュー 各390円

「ハロウィン9ピースバーレル」または「オリジナルチキン9ピースバーレル」を購入すると、追加メニューを各390円で購入できます。

対象商品は「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー（S）」2個です。いずれも購入数に制限はなく、好きな商品を追加できます。

■挽きたてリッチコーヒー150円キャンペーン

▲挽きたてリッチコーヒー 通常290円→150円

コーヒーコンビ 340円

KFCは11月5日～17日の期間、「挽きたてリッチコーヒー」を150円で購入できるキャンペーンを実施します。

期間中は何杯でも150円で購入できます。コーヒーはワンサイズのみの提供です。

「コーヒーコンビ」は、「挽きたてリッチコーヒー」と「ビスケット」または「チョコパイ」を組み合わせたセットです。単品積上げ価格580円のところ、340円で購入できます。

9ピースバーレルが2度登場！

ハロウィンの10月30日・31日に登場する9ピースバーレル。これで終わりかと思いきや、11月2日からも同じく9ピース2590円のバーレルが登場します。



ハロウィン限定の飾り付けシールは付きませんが、380円おトクになるのは同じ。ハロウィンの2日間を逃しても、11月10日まで購入できるのはうれしいですね。

（ハロウィン9ピースバーレル）

・開始日：2026年10月30日

・終了日：2026年10月31日

（オリジナルチキン9ピースバーレル）

・開始日：2026年11月2日

・終了日：2026年11月10日

（挽きたてリッチコーヒー150円）

・開始日：2026年11月5日

・終了日：2026年11月17日

※価格は税込み表記です。