Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第330回
ゲームも動画編集もこれ1台！レノボのRTX 5060搭載15.6型ノートPC
2026年10月26日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
RTX 5060搭載で快適にプレイ
「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」
Lenovo LOQ Essential 15IRX11は、15.6インチのゲーミングノートPCです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの19万5700円（31％オフ）で販売されています（10月26日現在）。
インテル Core i7-13650HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、16GBメモリと1TB SSDを備え、最新ゲームから動画編集まで快適に処理。144Hz駆動のフルHD IPS液晶により、滑らかで美しい映像体験を実現します。
完全国内サポート体制（群馬事業所）による安心感や長時間のバッテリー駆動も魅力で、初心者から実力派まで満足できる一台です。
「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」の特徴
高性能Core i7とRTX 5060で最新ゲームも快適動作
14コアの高性能CPUと専用グラフィックスを搭載。ゲームのプレイや動画編集など負荷の高い作業もスムーズにこなせます。
144Hz駆動の15.6型フルHD液晶で滑らかな映像表示
リフレッシュレート144Hzに対応した光沢なしIPSパネルを採用。残像感の少ない滑らかな映像で対戦ゲームを楽しめます。
安心の1TB大容量SSDと完全国内サポート体制
大容量1TBストレージで多数のゲームを保存可能。群馬事業所を中心とした完全国内サポート付きで万が一の際も安心です。
まとめ：1TBの大容量が魅力
おすすめしたいのは、「最初から大容量SSDを搭載したPC」を求める人です。1TBもあれば、たっぷりと余裕をもって複数のゲームや動画を保存できます。
バッテリー駆動時間は約11時間、重量は約2.3kgとやや重め。しかし、フルHD画質ならゲームも動画編集も、とても快適にこなせる構成です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第331回
トピックス安心のレグザ、コスパ抜群でネット動画も快適！ 40V型液晶テレビ「40V35N(A)」
-
第329回
トピックス麦わらの一味とお店を経営！ Switch 2『ONE PIECE 海のごちそうレストラン』
-
第328回
トピックス限界なき“戦場体験”へ！シリーズ最新作「Modern Warfare 4」
-
第327回
トピックス高グリップ＆防水仕様で快適！ アディダスの万能ゴアテックスシューズ
-
第326回
トピックス4ポート搭載が便利すぎる！ Ankerのコンパクト急速充電器「Zolo Charger」
-
第325回
トピックス仕事でも家庭でも、これくらいがちょうどいい！ マウス製15.6型スタンダードPC「mouse A5」
-
第324回
トピックスお肌がツルツルに！ブラウンの電気シェーバー「シリーズ8」極限0.05mm深剃りと優しいカット
-
第323回
トピックスデスクまわりがスッキリ！6ポート搭載の卓上電源タップ「Anker Nano Charging Station」
-
第322回
トピックスメタスコア85点の高評価！ Switch 2版「FFレゾナンス」がお得に買えます
-
第321回
トピックスゴアテックスで全天候型、ゆったり履ける幅広シューズが27％オフ
- この連載の一覧へ