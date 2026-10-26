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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第330回

ゲームも動画編集もこれ1台！レノボのRTX 5060搭載15.6型ノートPC

2026年10月26日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Lenovo LOQ Essential 15IRX11（15.6インチ、メモリ16GB、ストレージ1TB）」をチェック！
 

RTX 5060搭載で快適にプレイ
「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」

　Lenovo LOQ Essential 15IRX11は、15.6インチのゲーミングノートPCです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの19万5700円（31％オフ）で販売されています（10月26日現在）。

　インテル Core i7-13650HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、16GBメモリと1TB SSDを備え、最新ゲームから動画編集まで快適に処理。144Hz駆動のフルHD IPS液晶により、滑らかで美しい映像体験を実現します。

　完全国内サポート体制（群馬事業所）による安心感や長時間のバッテリー駆動も魅力で、初心者から実力派まで満足できる一台です。

「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」の特徴

高性能Core i7とRTX 5060で最新ゲームも快適動作

　14コアの高性能CPUと専用グラフィックスを搭載。ゲームのプレイや動画編集など負荷の高い作業もスムーズにこなせます。

144Hz駆動の15.6型フルHD液晶で滑らかな映像表示

　リフレッシュレート144Hzに対応した光沢なしIPSパネルを採用。残像感の少ない滑らかな映像で対戦ゲームを楽しめます。

安心の1TB大容量SSDと完全国内サポート体制

　大容量1TBストレージで多数のゲームを保存可能。群馬事業所を中心とした完全国内サポート付きで万が一の際も安心です。

Amazonで「Lenovo LOQ Essential 15IRX11（15.6インチ、メモリ16GB、ストレージ1TB）」をチェック！
 

まとめ：1TBの大容量が魅力

　おすすめしたいのは、「最初から大容量SSDを搭載したPC」を求める人です。1TBもあれば、たっぷりと余裕をもって複数のゲームや動画を保存できます。

　バッテリー駆動時間は約11時間、重量は約2.3kgとやや重め。しかし、フルHD画質ならゲームも動画編集も、とても快適にこなせる構成です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

【Amazon.co.jp限定】Lenovo LOQ Essential 15IRX11 83SC0084JP ゲーミングpc 15.6インチ | インテル Core i7-13650HX 16GB 1TB RTX 5060 ルナグレー バッテリー駆動11.3時間 Microsoft 365 試用版 Windows 11 Home ゲーミングノートpc

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