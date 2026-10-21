「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」などもラインアップ！
『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディションがお買い得！セガ／アトラスが「ハロウィンセール」を開催中
セガは10月21日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「ハロウィンセール」を開催。セール期間は、2026年11月4日まで。
セガから、『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』の2本を楽しめる「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」が30％オフ。再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げるRPG『龍が如く８』デラックス・エディションが75％オフで登場している。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディションが最大60％オフ。また、追加コンテンツを40種類以上収録したお得な『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』が70％オフでラインアップしている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは 特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs10hw&utm_term=jp
■PS5／PS4「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」
セール価格：4193円（30％オフ）
©SEGA
■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション
セール価格：2695円（75％オフ）
©SEGA
■PS5／PS4／Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション
セール価格：
PS5／PS4：5491円（60％オフ）
Switch 2：8236円（40％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月3日までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
■PS5／PS4／Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』
セール価格：2303円（70％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月3日までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
★ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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