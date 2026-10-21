セガは10月21日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「ハロウィンセール」を開催。セール期間は、2026年11月4日まで。

セガから、『龍が如く 極』と『龍が如く 極２』の2本を楽しめる「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」が30％オフ。再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げるRPG『龍が如く８』デラックス・エディションが75％オフで登場している。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディションが最大60％オフ。また、追加コンテンツを40種類以上収録したお得な『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』が70％オフでラインアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは 特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs10hw&utm_term=jp

■PS5／PS4「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」

セール価格：4193円（30％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション

セール価格：2695円（75％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4／Switch 2『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション

セール価格：

PS5／PS4：5491円（60％オフ）

Switch 2：8236円（40％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月3日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.

■PS5／PS4／Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』

セール価格：2303円（70％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月3日までとなります。

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