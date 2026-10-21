Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第321回
ゴアテックスで全天候型、ゆったり履ける幅広シューズが27％オフ
2026年10月21日 18時00分更新
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どんな天気でも安心の全天候型シューズ
「ME-05 GTX3ウォーキングシューズ」
「ME-05 GTX3」は、MIZUNOが販売するウォーキングシューズです。Amazonでは27％オフセールを開催中で、1万2000円（ブラック 26.5cm）などで販売されています（10月21日現在）。
こちらは、GORE-TEX Invisible Fit構造を採用した全天候型シューズです。優れた防水透湿性を保ちながら前作より軽量化され、快適なフィット感を実現。高反発ソール素材「MIZUNO ENERZY」が衝撃を力に変え、スムーズな歩行をサポートします。
ゆったり履ける3E相当の足幅設計で、雨の日の外出から日々のウォーキングまで天候を気にせず快適に歩ける一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ME-05 GTX3ウォーキングシューズ」の特徴
GORE-TEX採用で優れた防水透湿性を実現
防水性・防風性・透湿性を兼ね備えたGORE-TEX素材を搭載。雨の日の水の侵入を防ぎつつ蒸れを逃がし快適です。
高反発素材「MIZUNO ENERZY」で歩行をサポート
クッション性と反発性に優れたソール素材を採用。接地時の衝撃を軽減し、前へ進む力を生み出してスムーズに歩けます。
軽量化とゆったり3E設計で長時間の歩行も快適
足入れがラクな3E相当のゆったり幅広設計に加え、ソールの穴あけ加工など前作からの軽量化で軽快に歩けます。
まとめ：天気を気にせず履ける一足
おすすめしたいのは、「晴雨お構いなく履ける靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用しながら、クッション性と安定性を両立した一足。
デザインもシンプルで、3E相当の幅広ラストでゆったりフィット。男女問わず履きやすい靴となっています。セールで27％オフとお安いこの機会に、ぜひ購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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