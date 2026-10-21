Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第829回
低遅延接続やホールエフェクトスティックを安価で試せる！ フォートナイトとコラボしたPowerA製ゲームコントローラーが19％オフ
2026年10月21日 18時30分更新
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PowerAのワイヤレスゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのワイヤレスゲームコントローラー「PowerA OPS V1」が販売中だ。参考価格は6930円だが、タイムセールにより19％オフの5600円で購入可能だ（10月21日時点）。
本製品はPCやモバイルに対応するゲームコントローラーで、2.4GHz無線・USB Type-C有線・Bluetoothの接続が可能。「フォートナイト」とコラボしたデザイン、3段階のトリガーロック、二重振動機能、ホールエフェクトセンサー搭載のスティックおよびトリガー、割り当て可能な背面ボタンなども特徴だ。
フォートナイトコラボのモデルがセール対象に
ユーザーレビューを見ると"入力遅延がなく、非常にスムーズ／トリガーロック背面ボタンもついていてすごくいい／セットアップが簡単"といった声が寄せられている。現時点では19％オフの価格で購入可能だ。PC用のゲームコントローラーを安く手に入れたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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